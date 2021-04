Joe Rogan crea polémica con este comentario sobre las vacunas: ¿qué dijo?

La voz líder de la nación sobre el COVID-19 no está de acuerdo con la opinión del comentarista de podcasts y UFC Joe Rogan sobre las vacunas.

Los recientes comentarios de Rogan sobre la vacuna COVID-19 durante el episodio No. 1639 de Joe Rogan Experience han provocado indignación en algunos. Rogan dijo que cree que si eres “joven” y “saludable”, no necesitas vacunarte.

Hablando con el comediante y comentarista político Dave Smith, Rogan dijo: “Si tienes 21 años y me dices: ‘¿Debo vacunarme? Te diré que no’. ¿Eres saludable? ¿Eres una persona sana? Si eres una persona sana y haces ejercicio todo el tiempo, eres joven y comes bien, no creo que debas preocuparte por esto”.

