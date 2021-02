Joven de Nueva York mata a puñaladas a su hermano mayor: ¿Lo capturaron?

En un crimen que ha horrorizado a los habitantes del norte de Nueva York, un joven de 23 años presuntamente asesinó a su hermano mayor, de 25 años.

La noticia fue revelada por medios neoyorquinos como Daily Voice, donde se aseguró que el joven asesinado perdió la vida, tras haber sido apuñalado.

La policía del condado de Westchester no ha revelado datos específicos sobre el homicidio, pero según el citado medio, el crimen ocurrió el 9 de febrero en el departamento del presunto asesino, en el 300 Richbell Road, en la localidad de Mamaroneck, en Westchester.

La víctima fue identificada como Schuyler Werner, de 25 años, y su hermano, acusado del homicidio, Vitaly Werner, de 23 años.

Schuyler Werner, victim

Vitaly Werner, the accused

A Mamaroneck family faces the tragedy of a young man accused of killing his older brother.

Police officially released the name of the victim, 25 year old Schuyler Werner, who was allegedly stabbed to

— theLoop (@larchmontloop) February 17, 2021