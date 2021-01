Joven apuñala con machete a su abuelo y a su hermanita de 4 años en Nueva York: ¿Por qué lo hizo?

Nueva York sigue viviendo una ola de violencia que se ha ido incrementando desde que inició la pandemia del COVID-19. Y esta vez, en un hecho que ha causado mucha conmoción entre los habitantes de la Gran Manzana, las autoridades de policía reportaron que un joven de 22 años apuñaló a su abuelo, de 79 años, con un machete acabando con su vida.

Así lo reveló la revista Newsweek, donde se afirmó que el agresor, identificado como Dayquan Dubose, fue arrestado en su apartamento, localizado en el condado de Brooklyn, luego de que acudieran al lugar unidades del NYPD tras recibir una llamada de emergencia.

El joven arrestado además de acabar con la vida de su abuelo, apuñaló con el machete a su hermanita, de tan solo 4 años de edad y a otro pariente de 49 años, de quienes no se han suministrado sus identidades.

El ataque ocurrió el domingo a eso de las 6:20 de la tarde, en el segundo piso de una casa, localizada en el 300 de Putnam Avenue, en inmediaciones de Nostrand Avenue, perteneciente al vecindario Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn.

Los uniformados que llegaron hasta el lugar de los hechos manifestaron que se presume que el ataque dle joven contra sus familiares obedeció a una disputa doméstica que fue escalando.

El agresor pudo ser capturado, ya que un testigo del ataque lo retuvo, hasta que llegaron los uniformados al lugar.

El periódico El Diario de Nueva York, citando fuentes policiales, aseguró que el joven de 22 años inicialmente cortó a la niña en una pierna, luego mató a su abuelo tras una puñalada en el estómago y luego atacó a su cuñado en la mano derecha.

“A su llegada, los agentes descubrieron a un hombre de 79 años con una puñalada en el abdomen, un hombre de 49 años con una herida de corte en la mano y una niña de 4 años con una herida de corte en la cadera”, manifestó el NYPD en su reporte.

Newsweek manifestó que inmediatamente el abuelo de 79 años fue llevado de urgencia al Hospital Interfaith, pero allí fue declarado muerto.

Por su parte, el hombre de 49 años fue trasladado al Hospital del Condado de Kings y Brooklyn y la niña al hospital Woodhull, donde fueron atendidos por sus heridas y los medicos reportaron que se encuentran en condición estable.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo del ataque o lo que desencadenó la pelea doméstica.

El periódico New York Post, basado en fuentes policiales, confirmó que el hombre que perdió la vida, efectivamente era abuelo del sospechoso y que la menor de edad agredida era su hermana.



