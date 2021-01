Hombre se corta sus genitales en Nueva York: ¿Qué dijo la policía?

En un hecho que ha causado impresión en la ciudad de Nueva York, un hombre se cortó sus partes genitales, según reportaron este fin de semana unidades del Departamento de Emergencias de la Gran Manzana.

El hecho ocurrió el miércoles pasado en el condado de Staten Island, donde la persona en mención, de 50 años de edad decidió lacerarse parte del pene en su apartamento, mientras estaba en compañía de otro hombre.

La noticia fue reportada por el periódico New York Post, donde se aseguró que la policía recibió una llamada de emergencia hacia las 11:45 de la mañana del 30 de diciembre, donde un sujeto reportaba que un hombre estaba herido tras haberse agredido a sí mismo.

Cuando llegaron los equipos de emergencia al sitio, solo se dieron cuenta de que el hombre tenía una herida en el brazo, pero desconocían el daño mayor que se había ocasionado, agregó el citado medio.

El compañero de casa del individuo narró que su amigo se había hecho una herida en el brazo, pero tambien desconocía el resto de la historia.

La policía no reveló la identidad del hombre, quien fue trasladado al hospital por los paramédicos cuando arribaron al lugar.

El NYPD aseguró que el hecho ocurrió en la calle Main Street, en Tottenville, Staten Island.

La emergencia se hizo mayor, cuando al momento de ser trasladado al centro clínico más cercano, el hombre le dijo al equipo de paramédicos que lo atendía, que se había cortado el pene y lo había arrojado al excusado.

Tras los comentarios del hombre herido, los socorristas verificaron la información suministrada y corroboraron que efectivamente el sujeto tenía su parte genital lacerada, al igual de los testículos

Las fuentes policiacas agregaron que en el baño del segundo piso del lugar donde vivía el hombre, se hallaron con un cuadro de mucha sangre.

La policía agregó que al entrevistar al hombre, éste les afirmó que padecía de trastorno bipolar y que además sufre de esquizofrenia, por lo que debe estar medicado.

El problema, según dijeron las fuentes al New York Post, es que el hombre tenía mucho tiempo sin tomar sus medicinas, lo que lo pudo llevar a ese estado de desequilibrio mental.

Hasta el momento las autoridades no han reportado más información sobre el estado del hombre y se desconoce si fue posible realizarle algún tipo de cirugía reconstructiva.

Debido a la pandemia del COVID-19, autoridades de salud de la Gran Manzana han denunciado que los casos de enfermedades mentales en la ciudad de Nueva York se han disparado y muchos de los que las padecen no acceden a servicios ni a medicamentos.

En esa ciudad, algunos enfermos mentales han lanzado a personas a los rieles del tren en los últimos meses también.

