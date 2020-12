Arrestan por asesinato a exjugador de la NFL: ¿De qué acusan a Michael Richardson?

Un exjugador de fútbol americano de los Chicago Bears fue arrestado en relación con el asesinato de un hombre de Phoenix, Arizona, el martes, según los registros de la cárcel en línea y varios medios.

La policía de Phoenix arrestó a Michael Richardson, de 59 años, el miércoles 30 de diciembre, por un cargo de asesinato, derivado de la muerte a tiros de Ronald Like, de 47 años, el día anterior, informó ABC15.

El martes 29 de diciembre, la policía respondió a un tiroteo cerca de las calles 40 y Van Buren alrededor de las 9 a.m., según dijo el canal. Allí encontraron a Like, a quien le habían disparado, y lo llevaron de urgencias a un hospital cercano donde murió más tarde, continuó ABC15, citando a la policía.

Aunque la policía aún no ha mencionado públicamente a Richardson como sospechoso, ABC15 citó varias “fuentes” que confirman el arresto y la conexión. Los registros de la cárcel del condado de Maricopa también muestran que “Michael Richardson” fue arrestado el miércoles 30 de diciembre por varios cargos, incluido asesinato, mala conducta con armas y una orden de arresto por delito grave.

El exjugador de la NFL, quien estuvo en el equipo ganador del Super Bowl de los Chicago Bears en 1985, aún no ha comparecido ante un juez para su comparecencia inicial, indican los registros de la cárcel.

Según ABC15, Richardson vive en una comunidad cerrada en East Mesa.

Richardson jugó al fútbol para la Universidad Estatal de Arizona y los Chicago Bears

Según ABC15, las fuentes confirmaron al canal que el Richardson que fue internado en la cárcel el 30 de diciembre es el mismo hombre que “fue un esquinero All-Pro y campeón del Super Bowl con los famosos Chicago Bears de 1985”.

Richardson, originario del sur de California, jugó fútbol americano universitario para ASU y fue reconocido como All-American en 1981 y 1982, según la American Football Database. Luego pasó a jugar en la NFL durante siete temporadas a lo largo de la década de 1980, según la organización. Richardson jugó para los Chicago Bears de 1983 a 1988 y para los San Francisco 49ers, brevemente en 1989, dijo AFD.

Richardson “formó parte del equipo Bears ganador del Super Bowl en 1985 y apareció en el infame ‘video del Super Bowl Shuffle'”, agregó ABC15, escribiendo:

En la pegajosa canción, Richardson tiene un solo, cantando, “Soy LA Mike y lo toco bien. No se me escabullen porque no soy tonto”.

Richardson tiene un extenso historial criminal previo, según medios locales y los registros judiciales en línea

Según los registros judiciales en línea, Richardson ha tenido varios enfrentamientos previos con la ley; sin embargo, su más reciente “arresto en relación con el asesinato es el crimen más grave al que Richardson ha estado vinculado”, dijo ABC15.

Ya este año, Richardson ha sido arrestado dos veces por la policía de Phoenix por cargos relacionados con posesión de drogas, según muestran los registros judiciales del condado de Maricopa. En 2018, fue acusado de robo y posesión de metanfetamina, crack y heroína, según otros registros en línea.

Richardson había sido condenado por más de 20 delitos en 2008, según ESPN y The Chicago Tribune, en gran parte mientras vivía en el sur de California antes de regresar a Chicago en 2010.

“Tan recientemente como en 2008, Richardson enfrentó una sentencia de 13 años por posesión de metanfetamina y crack”, dijo el Chicago Tribune en 2011. “Había sido condenado por 21ª vez por un delito de drogas desde el final de su carrera de fútbol”.

ESPN informó en el 2010 que el jugador de fútbol desarrolló una profunda dependencia de las drogas, cuando tenía 13 años.

“Richardson pasó gran parte de sus 30 y 40 años entrando y saliendo de rehabilitación y cárcel -tuvo dos sentencias de cuatro años en la prisión estatal-. No fue hasta que la policía encontró 28 gramos de cocaína y 10 gramos de metanfetaminas en su auto después de una parada de tráfico de rutina en septiembre de 2006, que enfrentó su tiempo de cárcel más grave. La sentencia máxima exigía 13 años. El fiscal de distrito adjunto Eric Scarbrough pidió ocho”, aseguró el citado medio.

