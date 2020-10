Joven acosada en las redes sociales muere a tiros en Houston. ¿Qué le pasó a Mareja Pratt?

Mareja Pratt de 16 años fue asesinada a tiros en Houston debido a una disputa en las redes sociales después de meses de acoso en línea, dijo su familia. El Departamento de Policía de Houston tuiteó el lunes que los agentes respondieron a un tiroteo en Sharpview Drive donde una mujer de 16 años fue declarada muerta en el lugar de los hechos y se esperaba que otras dos víctimas “sobrevivieran”.

Westside officers are on a shooting at 10000 Sharpview Dr. Two Gunshot victims. One is deceased, and the other was taken to an area hospital in critical condition.#HouNews

CC4 — Houston Police (@houstonpolice) October 26, 2020

Las autoridades no identificaron públicamente a Pratt como la víctima del tiroteo, pero su familia la identificó en una entrevista con ABC13. Su madre, Marsha Nutall, le dijo al medio: “La familia era primero. Amaba a su familia y eso se fue. Me la quitaron. Me la quitaron. Me la quitaron “.

Pratt era la más pequeña de una familia de seis hijos y estaba en su segundo año en Elsik High School, informó ABC13.

Pratt planeaba encontrarse con alguien por una disputa en las redes sociales después de haber sido acosada durante meses en línea, dijo su primo

La familia de Pratt dijo a los medios de comunicación que la joven de 16 años fue asesinada a tiros cuando se dirigía a resolver una disputa que empezó en las redes sociales. La prima de Pratt, Kira Walton, dijo que la estudiante de segundo año de secundaria había sido acosada y atacada en Instagram durante meses antes de su muerte, según ABC13. “Ella no dejaba de molestarla en Instagram, enviandole fotos a la gente diciendo que era una prostituta. Molestandola … molestandola hasta el punto en que mi prima solía llorar por eso”, dijo Walton.

Según la entrevista de la familia con el medio, Mareja, dos de sus hermanas y un amigo caminaron hacia la Iglesia Bautista Wilcrest al final de la calle de su casa. Se iban a reunir con alguien sobre la disputa en las redes sociales, escribió el medio. El hombre que llevó a la otra persona involucrada en la disputaa la iglesia comenzó a disparar contra el grupo.

La policía le dijo a ABC13 que se efectuaron al menos 15 tiros. El comandante David Angelo del Departamento de Policía de Houston dijo: “Esto parece implicar una disputa en las redes sociales con las tres víctimas que llegaron a este lugar para enfrentar a la gente”.

Una de las hermanas de Pratt, Prie, dijo: “Lo vi, se paró a un lado del auto y empezó a disparar. Era bajo y moreno”. Otra hermana que estaba allí, Dekambrie, le dijo a ABC13: “Me dispararon, pero no me importa. ¡Mi hermana ya no está! ” El comunicado de prensa de la policía identificó a Dekambrie, de 20 años, y al amigo, Anthony Thornabar, de 32, como las otras dos víctimas de heridas de bala. Ambos fueron trasladados al hospital con heridas no graves.

El comunicado de prensa de la policía declaró que el presunto agresor iba en un Chrysler 200 rojo con tres mujeres y abandonó la escena tras el tiroteo. “Se insta a cualquier persona que tenga información en este caso a que se comunique con la División de Homicidios del HPD al 713-308-3600 o Crime Stoppers al 713-222-TIPS”.

Pratt estaba enfocaba en la escuela, dijo su familia, y “sobresalía en cualquier lugar”

La familia de Pratt describió a la joven a ABC13 como alguien a quien le encantaba ir a la escuela y estaba ansiosa por ir a la universidad. La familia de Pratt creó un GoFundMe para recaudar fondos para los gastos del funeral. El hermano de Pratt, el organizador, escribió:

¡Mi hermana pequeña tenía solo 16 años que tenía tanta vida! Ella estaba en sus libros y enfocada en la escuela. Ella era solo una estudiante de segundo año. Todos la amaban, ella siempre mantenía una sonrisa en su rostro y todos felices … ¡Se destacó cuando entró en la habitación! Me quedo sin palabras al decir que mi hermana pequeña se ha ido. Nada de lo que pueda hacer o decir la traerá de vuelta. Ella y yo éramos los más jóvenes y siempre estamos juntos con nuestros padres.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com