Identifican al sospechoso de tiroteo en Nueva Orleans: Joshua Jamal Williams

Como Joshua Jamal Williams fue identificado el hombre que que supuestamente abrió fuego en la tienda de armas Jefferson Gun Outlet en Metarie, Louisiana, el sábado 20 de febrero del 2021, según informó Nola.com.

Williams murió en la escena. Las fuentes del medio de comunicación lo identificaron como el presunto hombre que disparó. Tenía 27 años.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 3 p.m. del sábado. Los agentes del alguacil fueron llamados a la escena en el 6719 Airline Drive, y encontraron tres personas muertas y dos heridas. Los dos heridos fueron trasladados a un hospital local, donde figuraban en condición estable en las horas posteriores al tiroteo. Metarie es un suburbio de Nueva Orleans.

Esto es lo que necesita saber:

Williams fue una de las tres personas muertas en la escena

Williams murió en la escena del tiroteo, según el alguacil de la localidad de Jefferson, Joseph Lopinto.

“En este momento, parece que un sospechoso disparó a dos víctimas dentro del lugar, luego fue abordado y le dispararon fuera del lugar por muchas otras personas”, dijo Lopinto el sábado por la noche. “El sospechoso es uno de los fallecidos en la escena”.

Los agentes dijeron que encontraron a cinco personas con heridas de bala. Tres de esas personas fueron declaradas muertas en el lugar y otras dos víctimas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital local. Las víctimas hospitalizadas se encontraban en condición estable poco después del tiroteo.

Williams tuvo una discusión con un empleado en Jefferson Gun Outlet

En los momentos previos al tiroteo, dijo Lopinto, Williams ingresó a las instalaciones con un arma cargada que estaba desenfundada. Un empleado de Jefferson Gun Outlet le dijo que no podía tener un arma cargada desenfundada fuera del sitio de tiro, y ​​estalló una discusión.

Williams comenzó a disparar, dijeron las autoridades, y luego “fue abordado” y le dispararon fuera de las instalaciones.

Nola.com describió la escena del tiroteo así: “En el estacionamiento se colocaron dos escudos, que normalmente se usan para bloquear la vista de los cuerpos. La mano inmóvil de una persona era visible en el borde, y una pistola con un cargador extendido yacía cerca en el suelo. En una silla plegable a unos cinco metros de distancia estaba sentada una mujer que gritaba: “Josh, soy mamá. Te amo’.

Lopinto dijo que había varios hombres disparando en la escena y las autoridades aún estaban tratando de reunir la información el sábado por la noche.

El oficial describió los hechos como una escena complicada, inmediatamente después del tiroteo, diciendo que creía que había varias armas involucradas.

Lopinto dijo en una conferencia de prensa: “Esta es una escena en desarrollo. Seré breve sobre lo que puedo darles en ese momento. Tuvimos un hombre disparando inicialmente en la escena, que disparó a dos víctimas dentro del lugar. Ambos han sido declarados fallecidos aquí en este lugar”.

“Parece que varias personas se involucraron con el sospechoso original, ya fuese dentro del lugar o aquí en el estacionamiento. Tenemos un total de tres fallecidos incluidos los dos que estaban dentro. Aquí, en la escena misma, tenemos dos más que fueron alcanzados por disparos y fueron transportados al Hospital Universitario, donde me dijeron que se encuentran en condición estable en este momento”, agregó el oficial.

“Por lo que tengo entendido, tengo varios tiradores en esta ubicación que eran clientes, empleados o personas aquí en la ubicación misma y estamos tratando de juntarlo todo y reconstruirlo a partir de lo que tenemos en esta escena en desarrollo”, concluyó.

Jefferson Gun Outlet tiene 14 carriles de tiro y alquiler de ametralladoras además de un área de ventas

Jefferson Gun Outlet es un lugar que alberga un campo de tiro y venta de armas. Los clientes también pueden alquilar ametralladoras en el lugar. Hay 14 pistas de tiro en la tienda y el campo de tiro.

“Jefferson Gun Outlet es una tienda minorista de armas de fuego de servicio completo que se especializa en una gran selección de pistolas, escopetas y rifles de autodefensa”, dice la página de Facebook de la tienda. “Tenemos una variedad de suministros de recarga, fundas y accesorios para satisfacer la lista de compras más exigente. Además de nuestras operaciones minoristas, Jefferson Gun ofrece ventas por contrato, agencias y agentes del orden para Glock, Smith & Wesson, Beretta y Rock River. También tenemos un campo de tiro de 14 carriles en el lugar, con alquiler de ametralladoras totalmente automáticas disponibles”.

Los alquileres también incluyen experiencias de rodaje “temáticas”.

El sitio web establece claramente que cualquier persona que ingrese a las instalaciones con un arma debe llevarla de manera segura.

“Si llega con un arma de fuego, debe estar descargada, enfundada o en una caja y segura”, dice el sitio web. “Se pedirá a los infractores que abandonen las instalaciones de inmediato. Además, nuestra gama es solo para MUNICIONES/ARMAS DE CALIBRE DE PISTOLA. No ofrecemos carriles para rifles o escopetas sin calibre de pistola. Las armas de fuego de calibre de rifle que no sean propiedad de Jefferson Indoor Range no están permitidas en las instalaciones. Jefferson Indoor Range se reserva el derecho de rechazar el servicio a cualquier persona en cualquier momento y por cualquier motivo”.

