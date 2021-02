Joshua Matz: Quién es el abogado representando a la Cámara en el juicio político de Trump?

Joshua Matz es un abogado constitucionalista y uno de los abogados contratados para representar a la Cámara de Representantes durante el juicio político del ex presidente Donald Trump. Matz, junto con el también abogado de destitución Barry Berke, trabajó con el Comité Judicial de la Cámara durante el primer juicio de destitución de Trump. Ambos tomaron permisos de ausencia de sus respectivos bufetes de abogados para trabajar con el Congreso.

Matz ha sido reconocido como una “estrella en ascenso” por el National Law Journal por su trabajo legal. Según su perfil en Georgetown Law, donde es profesor adjunto, Matz se especializa en “derechos civiles y litigio constitucional”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Matz describió la manifestación del 6 de enero como un “barril explosivo” de la “propia creación” de Trump y que el ex presidente ” alegremente encendió una cerilla”

My latest in @PostOpinions w/ @tribelaw "Trump knew perfectly well that his rally on Wednesday was a powder keg of his own creation. But he gleefully lit a match and tossed it at Congress."https://t.co/XBN3fpILVp — Joshua Matz (@JoshuaMatz8) January 9, 2021

Matz coescribió un artículo de opinión para el Washington Post dos días después del insurrección del 6 de enero en el que presionó para que el Congreso impugnara a Trump por segunda vez. El Congreso aún no lo había vuelto a contratar como abogado de acusación, según su biografía en el artículo. (Bloomberg informó el 15 de enero que Matz y Berke habían sido contratados por los demócratas de la Cámara de Representantes como abogados de juicio político).

Matz y el coautor Laurence H. Tribe argumentaron en el artículo que la repetida afirmación de Trump de que le habían robado las elecciones fue un factor importante para irritar a sus seguidores ese día:

Los convocó a D.C. para una protesta “salvaje” mientras el Congreso se reunía para certificar los resultados de las elecciones. Luego los azotó en un frenesí y apuntó a la horda enojada directamente hacia el Capitolio. Cuando la turba de Trump irrumpió en el edificio, se demoró inexcusablemente en el despliegue de fuerza para sofocar los disturbios. Y cuando finalmente lanzó una declaración en video, solo empeoró las cosas. En pocas palabras, Trump sabía perfectamente bien que su manifestación del miércoles fue un barril explosivo de su propia creación. Pero alegremente encendió una cerilla y la arrojó al Congreso.

Matz y Tribe también escribieron que el juicio político no se trata únicamente de destituir a un funcionario electo de su cargo: “El juicio político existe para protegernos de futuras amenazas en lugar de castigar una mala conducta anterior”. Hicieron el argumento de que los padres fundadores, y específicamente los escritores de la cláusula de acusación de la Constitución, “no habrían dudado en actuar” contra Trump:

Como concluyó la Cámara en diciembre de 2019, las conductas que en cierto sentido pueden estar permitidas por la Constitución (o el código penal) aún pueden ser impugnables si se llevan a cabo de manera manifiestamente abusiva o como parte de un esquema que pone en peligro la democracia. Aquellos que escribieron la cláusula de juicio político comprendieron la amenaza que representan los líderes que despliegan la violencia de las turbas contra los funcionarios y las instituciones del gobierno que se interponen en su camino.

El equipo de defensa de Trump, liderado por Bruce Castor y David Schoen, ha respondido que el Senado no tiene autoridad para juzgar a un expresidente. (Según el Servicio de Investigación del Congreso, la Constitución no aborda directamente esta cuestión, pero “varios académicos han argumentado que los delegados en la Convención Constitucional parecían aceptar que los ex funcionarios pueden ser acusados de conducta que ocurrió mientras estaban en el cargo”).

Los abogados de Trump también han desestimado la afirmación de que el expresidente había incitado a la mafia. Como informó Reuters, argumentaron que cuando Trump le dijo a la multitud el 6 de enero que tenían que “luchar [fuertemente]”, estaba hablando en “sentido figurado”.

2. Matz fue ascendido a socio de su bufete de abogados después del primer juicio político https://twitter.com/JoshuaMatz8/status/1290737314591838209?s=20

Matz comenzó a trabajar como abogado con Kaplan Hecker & Fink en septiembre de 2017, según su perfil de LinkedIn. Se tomó una licencia de la firma desde octubre de 2019 hasta febrero de 2020 mientras trabajaba como abogado del Comité Judicial de la Cámara durante el primer juicio político de Trump.

Cuando terminó el juicio, Matz se convirtió en socio de Kaplan Hecker & Fink. Según un comunicado de prensa en ese momento, el socio fundador de la firma describió a Matz como “una de las mentes legales más grandes de su generación” y explicó que Matz fue “fundamental” en la expansión de la presencia de la firma en Washington, D.C. El comunicado de prensa agregó que como socio, “La práctica de Matz continuará enfocándose en el derecho constitucional, litigios de apelación y disputas comerciales complejas, orientadas a asuntos legales del sector financiero y tecnológico”.

Matz fue reconocido además en 2020 por su trabajo legal. En agosto de 2020, Matz fue incluido en la lista “40 & Under Hot List” de Benchmark Litigation. Según la publicación, la lista anual identifica a “abogados jóvenes, ambiciosos y consumados” que “manejan con frecuencia casos importantes, algunos de los cuales son de gran importancia o establecen precedentes”.

Matz también fue honrado por el National Law Journal como una “Estrella en ascenso de D.C. 2020”. Matz le dijo a la revista que trabajar con el Comité Judicial de la Cámara había sido el logro más significativo de su carrera legal en ese momento.

3. Matz enseña litigio constitucional en Georgetown y coescribió un libro sobre juicio político

Además de sus responsabilidades legales, Matz también es profesor de derecho . Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Georgetown desde enero de 2018, según su perfil de LinkedIn. Escribió en su cuenta que imparte un “seminario sobre litigio constitucional” junto con un segundo profesor.

Según la guía del plan de estudios de Georgetown, Matz actualmente está impartiendo un curso sobre litigio constitucional y cómo se aplica al poder ejecutivo. Puede hacer referencia a su propio trabajo publicado como guía didáctica.

Matz y el profesor emérito de derecho de Harvard, Laurence Tribe, coescribieron To End a Presidency: The Power of Impeachment, que se publicó en mayo de 2018. Como explicó el bufete de abogados de Matz en un comunicado de prensa, el libro explica la cláusula de juicio político, cómo se ha utilizado en el pasado y proporciona un “argumento audaz sobre su función adecuada en la actualidad”. La firma agregó: “En una era de poder presidencial expansivo y partidismo intenso, debemos repensar el juicio político para el siglo XXI”.

Matz y Tribe también se unieron para escribir Uncertain Justice: The Roberts Court and the Constitution, en 2014. Según su resumen en Amazon, el libro analizó cómo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, “revisó el significado de nuestra Constitución” durante su mandato.

4. Matz se graduó de Harvard Law en 2012 y se desempeñó como secretario de la Corte Suprema

Matz obtuvo su licenciatura de la Universidad de Pennsylvania en 2008, según su perfil de LinkedIn. Luego obtuvo un posgrado en la Universidad de Oxford antes de comenzar la escuela de derecho en Harvard. Mientras era estudiante de derecho, Matz se desempeñó como presidente de “Artículos y reseñas de libros” en Harvard Law Review, informó Forbes.

Matz se mudó a la ciudad de Nueva York después de graduarse en derecho. Fue secretario de verano de los abogados litigantes en Neufeld Scheck & Brustin en 2012 antes de aceptar un puesto como secretario del juez J. Paul Oetken en el Distrito Sur de Nueva York.

La siguiente movida de Matz fue a la costa oeste. En agosto de 2013, comenzó un período de un año como secretario del juez Stephen Reinhardt del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Según su perfil de LinkedIn, Matz se mudó a Washington, D.C. en 2014 como asistente legal del juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy.

Ese mismo año, Forbes incluyó a Matz en su lista de leyes y políticas de “30 Under 30”. Dos años después, la revista volvió a reconocer a Matz como un alumno “All-Star”.

5. Matz defendió la decisión del juez Kennedy en el caso sobre el derecho de un panadero a negarse a hacer un pastel para una boda del mismo sexo

Trump's search to replace Justice KennedyBarbara Smith, former law clerk to Justice Alito, and Joshua Matz, former law clerk to Justice Kennedy, on President Trump's search for a pick to replace Supreme Court Justice Anthony Kennedy. 2018-06-28T18:09:05Z

Matz trabajaba para el juez Kennedy cuando la Corte Suprema dictaminó 5-4 para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país en junio de 2015. Kennedy escribió en la opinión de la mayoría que las parejas del mismo sexo merecían “igual dignidad ante la ley”.

Tres años después, Kennedy fue criticado dentro de la comunidad LGBTQ por parecer adoptar una postura muy diferente sobre el tema de los derechos de los homosexuales. Kennedy se puso del lado de la mayoría en el caso “Masterpiece Cakeshop v. Comisión de Derechos Civiles de Colorado”. La Corte Suprema dictaminó 7-2 que el dueño de una pastelería podía negarse a hornear un pastel para una boda del mismo sexo.

Como explicó Matz en un artículo de opinión para The Guardian, escribió un breve argumento a favor de un resultado diferente. Pero en la pieza, Matz también defendió a su exjefe por la decisión judicial. Matz explicó que Kennedy había escrito una opinión “estrecha” que se centró en detalles específicos del caso que tenían que ver con la libertad de religión. Matz también argumentó que el caso no manchó el legado de Kennedy:

La idea de que Masterpiece Cakeshop ha socavado el legado de Kennedy debe rechazarse. Como dejan en claro sus décadas de jurisprudencia, Kennedy se preocupa profundamente por los derechos LGBTQ, la libertad religiosa y el surgimiento de entendimientos sociales y reglas legales que permitan que florezca cada uno de esos valores. No es una acusación condenatoria que no resolviera ese rompecabezas imposible en una sola opinión. Por el contrario, Kennedy debe ser elogiado por formar una coalición diversa mientras se esfuerza por ayudarnos a todos a encontrar un camino hacia adelante a través de aguas turbulentas.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com