Ruben Verastigui: ex asistente de campaña Trump acusado ​​en caso de pornografía infantil

Ruben Verastigui es el ex asistente republicano que enfrenta un cargo de pornografía infantil en Washington, D.C. Según el Departamento de Policía Metropolitana, Verastigui fue arrestado el 5 de febrero luego de una investigación de casi un año.

Según su LinkedIn, Verastigui estaba trabajando para la Conferencia Republicana del Senado cuando comenzó la investigación. Anteriormente trabajó para el Comité Nacional Republicano y su trabajo incluía el diseño de anuncios digitales para la campaña de reelección del ex presidente Donald Trump, señaló Verastigui en su cuenta de LinkedIn.

Los registros judiciales muestran que se asignó un defensor público para representar a Verastigui. Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) se acercó al abogado para obtener comentarios. Aún no han recibido respuesta.

Esto es lo que necesitas saber:

Verastigui allegedly said in a group chat that he was into images of *babies* being sexually abused. (CW: disturbing language) pic.twitter.com/Lt17kEyvB0

— Jared Holt (@jaredlholt) February 6, 2021