Joseph James DeAngelo: el asesino en serie decía que una voz le obligaba a matar

Joseph James DeAngelo confesó haber cometido 13 asesinatos y haber violado hasta 50 mujeres en California desde mediados de la década de 1970 hasta mediados de la de 1980. Se salió con la suya con sus crueles crímenes durante décadas hasta que los investigadores finalmente pudieron arrestar al ex oficial de policía y veterano de Vietnam gracias a los avances en la tecnología del ADN.

DeAngelo fue arrestado en abril de 2018 en su casa en el condado de Sacramento, cuando ya tenía 72 años. Según ABC News, es el mismo condado donde comenzó a cometer los crímenes por los que eventualmente sería condenado, crímenes que se produjeron desde 1976 hasta 1986.

El hombre, en aquella época desconocido, que aterrorizó a las comunidades de California fue apodado The East Area Rapist en el norte de California y Original Night Stalker en el sur de California, pero aunque los investigadores sospechaban que la misma persona estaba perpetrando robos, violaciones y asesinatos en todo el estado, nunca pudieron demostrarlo.

Según Biography, “En 2001, el análisis de ADN reveló que estas violaciones y asesinatos habían sido cometidos por la misma persona, a quien la escritora de crímenes Michelle McNamara calificó como el ‘Asesino de Golden State'”.

DeAngelo admitió los crímenes de los que fue acusado, pero dijo que su alter ego lo obligó a hacerlo

En la corte, DeAngelo se declaró culpable de matar a 13 personas y violar a muchas más a lo largo de una década. Después de escuchar 45 declaraciones de víctimas diferentes durante un período de tres días, incluidos los familiares de las personas que asesinó, DeAngelo dijo a la corte: “He escuchado todas sus declaraciones, cada una de ellas, y lo siento mucho por todos a los que he hecho daño”.

Pero antes de eso, el fiscal del condado de Sacramento, Thien Ho, dijo que DeAngelo culpó de sus crímenes violentos a un alter ego al que llamó Jerry.

Según USA Today, DeAngelo habló sobre “Jerry” en la sala de interrogatorios después de su arresto en 2018 y dijo: “Hice todo eso. No tuve la fuerza para expulsarlo. Él me lo dijo. Estaba en mi cabeza, quiero decir, él es parte de mí. No quería hacer esas cosas. Después pude hacer desaparecer a Jerry y tuve una vida feliz. Hice todas esas cosas. Destruí todas sus vidas. Así que ahora tengo que pagar el precio por ello”.

El Sacramento Bee informó que DeAngelo había llevado a cabo sus crímenes mientras estaba casado y estaba criando a tres hijas, pero ninguna de ellas conoció a “Jerry”.

En 1986, DeAngelo, aparentemente, no asesinó a nadie más y continuó con su vida como hombre de familia.

Algunos no creen que DeAngelo tuviera un alter ego

James Alan Fox, criminólogo de la Northeastern University, le dijo a USA Today: “Es egoísta que alguien sugiera que hizo todas estas cosas debido a esta voz: ‘No me culpes, culpe a la voz'”, dijo.

Según Fox, alguien que padezca una enfermedad mental grave probablemente no podría salirse con la suya durante décadas con los delitos que comete si no fuera “astuto y organizado”, informó USA Today. “Los asesinos en serie que culpan a un alter ego de sus crímenes suelen estar fingiendo”, dijo.

Sin embargo, los diagnósticos de enfermedades mentales son frecuentes en muchos asesinos en serie. Específicamente, Forenses Collegics informó de que varios asesinos en serie fueron diagnosticados con esquizofrenia, trastorno de la personalidad o trastorno antisocial de la personalidad en algún momento de sus vidas, ya fuera antes o después de sus arrestos.

Aún así, Fox cree que muchos de estos asesinos fingen una enfermedad mental una vez que los atrapan. Le dijo a Oxygen: “Son más astutos que locos, más malos que locos”, dijo.

Fox dijo que las palabras de asesinos en serie como Ted Bundy, David Berkowitz y el llamado “estrangulador de Hillside”, Kenneth Bianchi, de haber escuchado una voz o tener algo dentro de ellos para matar era la forma para manipular a los funcionarios después de haber sido detenidos.

Fox le dijo a Oxygen sobre la afirmación de DeAngelo de tener un alter ego llamado Jerry: “Soy muy escéptico con esto. Creo que en situaciones como esta, debes considerar qué ventaja podría tener para un asesino el hecho de hacer esta afirmación”.