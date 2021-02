Joseph Fischer: policía de Pensilvania arrestado por insurrección del Capitolio en D.C.

Joseph Fischer es un oficial de policía de Pensilvania de 54 años de North Cornwall Township que ha sido acusado en relación a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos.

Fischer, un patrullero del Departamento de Policía del municipio de North Cornwall, fue suspendido con paga después de su arresto, dijeron las autoridades. Permanece detenido en la prisión del condado de Dauphin, según muestran los registros en línea.

Fischer fue acusado de obstrucción a la aplicación de la ley durante disturbios civiles, entrada a un edificio restringido, entrada violenta, alteración del orden público en los terrenos del Capitolio y obstrucción de la justicia. No tiene un abogado en los registros judiciales y Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) no pudo comunicarse con él para que comentara. Fischer fue arrestado el 19 de febrero en el centro de Pensilvania, dijeron las autoridades federales. La declaración jurada presentada por el FBI en el caso se puede leer aquí.

Esto es lo que necesitas saber sobre Joseph Fischer:

1. Fischer se grabó a sí mismo y a otros irrumpiendo contra oficiales de policía del Capitolio y publicó el video en Facebook, dice el FBI

Fischer, que usó el nombre de SV Spindrift en Facebook, fue denunciado al FBI el 10 de enero de 2021. El informante dijo a los investigadores que Fischer había “presumido de irrumpir en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y había publicado un video” que lo mostraba “en el frente de la manada empujando contra la policía”. El FBI dijo que el video fue eliminado de Facebook, pero los investigadores citaron la información del cliente relacionada con la cuenta de Fischer y pudieron relacionarla con él a través de la dirección de correo electrónico del departamento de policía.

El FBI dijo que el análisis del número de celular mostró que el teléfono de Fischer estaba activo en las torres de Verizon al servicio del Capitolio el 6 de enero de 2021, a partir de las 3:19 p.m. hasta las 3:28 p.m. Según el FBI, Fischer publicó un video de 2 minutos y 43 segundos el 7 de enero que lo mostraba caminando con una multitud que avanzaba hacia el edificio del Capitolio. El video lo muestra finalmente ingresando al Capitolio con la multitud. Incluyó en el texto de la publicación, “Logre entrar… recibí bolas de gas pimienta y me rociaron con gas pimienta. La línea policial tenía 4 de profundidad … llegué al nivel dos”.

Según la declaración jurada del FBI, el video muestra a Fischer gritando “¡A la carga!” aproximadamente 50 segundos después de su inicio. Al final del video, se le puede ver irrumpiendo contra una fila de oficiales de policía y gritando, “Mantenga la línea” y “Maldita sea”, dijo el FBI. Fischer “tuvo un encuentro físico con al menos un oficial de policía”, dijo el FBI.

Fischer también escribió en Facebook el 7 de enero, “hubo una destrucción menor y algunas cosas fueron robadas … pero 98% pacífico… yo estaba allí … empujamos a la policía hacia atrás unos 25 pies. Recibí una bola de gas pimienta y me rociaron con espray, pero era necesaria la entrada a la capital para enviar un mensaje de que nosotros, la gente, tenemos el poder real”.

Escribió el 6 de enero, “fue mayormente pacífico… algunos se volvieron destructivos. No es tan malo como lo hacían ver los medios”.

2. La policía del municipio de North Cornwall dice que reconoce “el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de expresión”, pero “todos los ciudadanos también deben ser responsables de sus acciones”

El Departamento de Policía del municipio de North Cornwall dijo en un comunicado: “Ningún funcionario del municipio tenía conocimiento de las acciones de este individuo antes de su arresto. El municipio reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de expresión; sin embargo, cada ciudadano también debe ser responsable de sus acciones. En consecuencia, como lo requiere la Ley de Confianza en la Aplicación de la Ley de Pensilvania, el oficial de policía fue suspendido de inmediato sin paga en espera de la resolución de estos cargos”.

El departamento agregó: “Si bien todo ciudadano acusado de un delito debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, el municipio, sus funcionarios electos, sus oficiales de policía y sus empleados desean dejar en claro que los Estados Unidos es un gobierno de leyes que juramos defender. Ni el municipio ni ningún funcionario o empleado respalda, acepta ni condona ninguna presunta participación en un delito contra los Estados Unidos de América ni ningún acto cometido por una persona que pueda haber violado ilegalmente el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021″.

Fischer es uno de los nueve oficiales que trabajan para el Departamento de Policía del municipio de North Cornwall, según el sitio web del departamento. Es uno de los seis patrulleros, muestra el sitio web. North Cornwall es un municipio de unas 7,500 personas que forma parte del área estadística metropolitana de Lebanon, Pennsylvania.

3. Fischer escribió en Facebook después del asedio al Capitolio: “Puede que necesite un nuevo trabajo”, pero “No se arrepiente” y “Le importa cero c****”

Según el FBI, Fischer intercambió mensajes con otro usuario de Facebook en enero. Escribió en un mensaje: “Bueno, puede que necesite un nuevo trabajo. Se corrió la voz de que estaba en el mitin… jaja”. Fischer agregó, “y el FBI puede arrestarme… jajaja”. Fischer también escribió: “Sé que están apuntando a los policías que fueron”.

Fischer le dijo a la otra persona que su jefe le habló sobre su participación en la manifestación y los disturbios. Fischer escribió en un mensaje: “Le dije que si ese es el precio que tengo que pagar para expresar mi libertad y las libertades con las que nací y, por lo tanto, me quitaron el precio, entonces debe ser el precio … Le dije que no me arrepiento y que me importa cero c****. A veces, hacer lo correcto, sin importar lo pequeño que sea, es más importante que la propia seguridad”.

El FBI dijo que Fischer también publicó fotos de la manifestación pro-Trump “Stop the Steal” que ocurrió fuera del Capitolio antes del asedio. También fue capturado en videos de cámaras corporales dentro del Capitolio por oficiales del Departamento de Policía Metropolitana, dijo el FBI.

4. Fischer, que ha sido oficial de policía durante 18 años, y su esposa se declararon en bancarrota en marzo de 2020

Fischer ha sido oficial de policía del Departamento de Policía del municipio de North Cornwall durante 18 años, según los documentos de quiebra que presentó junto con su esposa en un tribunal federal en marzo de 2020. Es la segunda vez que él y su esposa se declaran en quiebra desde 2000.

Fischer recibió $104,808 por parte del departamento de policía en 2019, según los documentos del tribunal de quiebras, y se llevó a casa poco más de $6,000 por mes. Fischer y su esposa viven en Jonestown, Pennsylvania.

Fischer recibió un elogio del jefe de policía del municipio de North Cornwall, John Leahy, en septiembre de 2018, según una publicación de Facebook. Fischer fue elogiado por el jefe por su papel en el arresto de un hombre armado que era buscado en relación con un incidente de violencia doméstica.

5. Fischer se encuentra a la espera de una audiencia el 23 de febrero en el Tribunal Federal de Pensilvania

Fischer fue arrestado el viernes 19 de febrero y permaneció bajo custodia durante el fin de semana en la prisión del condado de Dauphin, según registros en línea. El sitio web del Departamento de Justicia muestra que Fischer comparecerá ante un juez en el tribunal federal del Distrito Medio de Pensilvania el martes 23 de febrero para una audiencia de detención que determinará si es liberado de la custodia pendiente de juicio o si será transferido a una cárcel en DC.

Fischer es uno de los tres agentes de policía que han sido acusados en relación con la violación del Capitolio de los Estados Unidos. Dos oficiales del Departamento de Policía de Rocky Mount en Virginia fueron arrestados a mediados de enero, según el sitio web del Departamento de Justicia. El ex oficial de policía de Houston Tam Pham también fue arrestado en enero. Pham renunció al departamento después de que los investigadores descubrieron su participación en el motín del Capitolio, según el Houston Chronicle. También ha habido varios miembros del ejército de los EE.UU. y bomberos arrestados en la investigación de violación del Capitolio.

“A ISIS y al-Qaida les encantaría tener a alguien con el entrenamiento y la experiencia de un oficial militar estadounidense. Estas personas tienen entrenamiento y capacidades que superan con creces lo que puede hacer cualquier grupo terrorista extranjero. Los grupos terroristas extranjeros no tienen miembros que tengan insignias “, dijo el ex agente del FBI y becario del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, Michael German, a The Associated Press en enero. “Estas personas tienen una formación y capacidades que superan con creces lo que puede hacer cualquier grupo terrorista extranjero. Los grupos terroristas extranjeros no tienen miembros que tengan insignias”.

Brian Harrell, un ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo a la AP que es “obviamente problemático” cuando “los malos actores extremistas” tienen experiencia en la aplicación de la ley y el ejército. Le dijo a la organización de noticias en enero: “Muchos tienen entrenamiento especializado, algunos han visto combate y casi todos han sido alimentados con desinformación y propaganda de fuentes ilegítimas. Están alimentados por teorías de la conspiración, sienten como si les estuvieran robando algo y no les interesa el debate. Este es un cóctel de barril de pólvora esperando a explotar”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com