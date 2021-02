Estalla tiroteo en set de video musical del rapero Roddy Ricch. Cómo está el artista?

El rapero Roddy Ricch no resultó herido y está muy vivo después de que estalló un tiroteo durante la filmación de un video musical en Atlanta, Georgia. Eso es cierto para el también rapero 42 Dugg, que también estaba en el set cuando estalló el tiroteo, pero tampoco resultó herido.

Esa noticia llegó de la policía de Atlanta a WSB-TV en Atlanta. Heavy.com (sitio hermano de Ahora Mismo) se ha comunicado con la policía de Atlanta para obtener más información.

Según WSB-TV, dos personas recibieron disparos y una tercera resultó herida en el set del video musical de rap en el suroeste de Atlanta. El tiroteo ocurrió el 21 de febrero de 2021.

Steve Gehlbach de la estación confirmó con una fuente policial que el video musical era para los raperos Roddy Ricch y 42 Dugg, pero ninguno de los raperos resultó herido.

El motivo y el nombre del tirador o tiradores no se han revelado. Nadie ha muerto como resultado del tiroteo. No parece que haya nadie bajo custodia.

Se desconoce que incitó el tiroteo.

Esto es lo que necesitas saber:

Según WSB y XXLMag, los nombres de las dos personas baleadas son Antoine Blake, 25, y Vernon Moulder, 29. Peter Cook, 39, resultó herido por escombros. Los hombres heridos por disparos se encuentran en condición estable. Se espera que todos sobrevivan.

El Atlanta Journal-Constitution (AJC) informó que el tiroteo ocurrió en la cuadra 500 de Wells Street SW alrededor de las 4 p.m. el 21 de febrero.

Los hombres heridos por disparos manejaron al hospital, según XXLMag.

“Todos comenzaron a correr, tratando de salir. O buscando encubrimiento, muchos lugares en donde refugiarse allí”, le dijo Teresa Lakes a Newsweek. Lakes se encontraba en el set para asegurarse del cumplimiento de las precauciones COVID-19 y tomar las temperaturas de las personas presentes.

Según el AJC, se produjo el arresto de un individuo llamado Kenneth Swanson en el set por posesión de drogas.

“El Señor Swanson no es considerado sospechoso en el tiroteo de hoy”, dijo un portavoz de la policía de Atlanta, el agente Anthony Grant. “Los oficiales encontraron una causa probable para arrestar al Sr. Swanson por posesión de un narcótico ilegal durante su investigación y entrevistas con testigos en la escena”.

