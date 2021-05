Joseph James DeAngelo: el culpable de 13 asesinatos y 50 violaciones

El 29 de junio de 2020, la larga búsqueda para encontrar al asesino de Golden State finalmente terminó cuando Joseph James DeAngelo se declaró culpable de 13 asesinatos en primer grado y 13 cargos de secuestro. También admitió ser responsable de decenas de violaciones y delitos no imputados. En la Universidad Estatal de California en Sacramento, DeAngelo admitió haber cometido los crímenes atribuidos al asesino conocido como The East Area Rapist y The Original Night Stalker frente a las víctimas y sus familiares.

Además de declararse culpable de 13 asesinatos en primer grado, DeAngelo también admitió ser responsable de docenas de violaciones y crímenes cometidos entre 1975 y 1986. Como muchos de esos crímenes ya habían prescrito, no podía ser acusado formalmente de esos delitos. Su confesión llegó como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con los fiscales a cambio de que DeAngelo evitara la pena de muerte, según informó Sacramento Bee.

DeAngelo había estado recluido en la cárcel principal del condado de Sacramento en aislamiento desde que fue encontrado y arrestado en abril de 2018. El caso había estado abierto durante muchas décadas desde sus ataques en las décadas de 1970 y 1980, y su identidad fue un misterio hasta 2018.

Según Sacramento Bee, DeAngelo fue encontrado cuando el ADN de una de las escenas del crimen se cargó en un sitio de “código abierto” GEDmatch y se comparó con el ADN de un familiar suyo. El sheriff del condado de Sacramento, Scott Jones, le dijo al medio que sus investigadores comenzaron a vigilar la casa de DeAngelo en Citrus Heights y agarraron una muestra de su ADN para confirmar su identidad.

En agosto de 2020, DeAngelo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según informó ABC News.

DeAngelo es responsable de 13 asesinatos, alrededor de 50 violaciones y casi 100 robos

DeAngelo ha reconocido 13 asesinatos: las 10 en el sur de California entre 1979 y 1986, el asesinato de la pareja Maggiore en 1978 y el asesinato del profesor de periodismo Claude Snelling en 1975.

Se cree que la ola de delitos de DeAngelo comenzó en 1975 con alrededor de 85 robos, informó el Visalia Times. El medio escribió que las autoridades confirmaron que DeAngelo también es responsable de los crímenes de Ransacker, así como del asesinato de Snelling el 11 de septiembre de 1975.

Entre el 18 de junio de 1976 y el 5 de julio de 1979, DeAngelo era conocido como “el violador del área este” y cometió alrededor de 45 violaciones, según dijo el FBI. Las primeras víctimas fueron mujeres que vivían solas o con niños en la casa, pero después de unos 15 ataques, DeAngelo comenzó a atacar a parejas. El 2 de febrero de 1978, DeAngelo disparó y mató a Brian y Katie Maggiore cuando paseaban a su perro.

Desde mediados de 1979 hasta 1981, DeAngelo fue conocido como el Original Night Stalker en el sur de California, donde fue responsable de nueve asesinatos. No se produjeron más delitos relacionados con DeAngelo hasta mayo de 1986, cuando se produjo un asesinato más en Irvine, California.

DeAngelo era un veterano de Vietnam, un ex oficial de policía y vivía una vida normal como padre y abuelo cuando fue arrestado

DeAngelo era un nativo de Nueva York que asistió a Folsom Senior High School, según un artículo de 1973 en The Exeter Sun. Después de su graduación de la escuela secundaria en junio de 1964, sirvió durante aproximadamente dos años en la Marina de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.

El artículo también establece que después de su paso por el ejército, DeAngelo estudió ciencias policiales en Sierra College antes de obtener un título en justicia penal en la Universidad Estatal de California en Sacramento. Estuvo de prácticas en el Departamento de Policía de Roseville antes de ser contratado en Exeter como oficial de policía en 1973 a la edad de 27 años. DeAngelo comenzó su ola de delitos en Visalia, cerca de Exeter, irrumpiendo en casas y robando. Luego se mudó a Auburn y finalmente fue despedido de su trabajo en 1979 cuando lo atraparon robando repelente para perros y un martillo de una farmacia.

Cuando fue arrestado en 2018, Press-Enterprise informó que los vecinos dijeron que DeAngelo había estado viviendo en su casa en Canyon Oak Drive desde principios de la década de 1980. DeAngelo se separó de su esposa, Sharon Huddle, con quien se casó en 1973. Los dos tuvieron tres hijos juntos, todas hijas, y DeAngelo vivía con una hija y un nieto en el momento de su arresto.

El ex policía acababa de jubilarse de su trabajo en un almacén de Save Mart, donde había trabajado durante 27 años. Después de su arresto, Oxygen informó que la esposa separada de DeAngelo emitió esta declaración: “Mis pensamientos y oraciones son para las víctimas y sus familias. La prensa ha perseguido incansablemente entrevistas mías. No daré ninguna entrevista en el futuro. Le pido a la prensa que respete mi privacidad y la de mis hijos”. Desde entonces ha solicitado el divorcio.

Las víctimas están desgarradas por la declaración de culpabilidad y muchas expresaron sus opiniones al respecto

Golden State Killer/East Area Rapist victim Jane Carson-Sandler wants to see suspect Joseph James DeAngelo die in prison. @kdbk pic.twitter.com/TWpSxxrDF7 — John Brenneise (@johnbKFBK) July 12, 2018

Victor Hayes tenía 21 años cuando él y su novia fueron atacados en su casa. Fue atado mientras su novia era violada por DeAngelo, y en junio de 2020 le dijo a Los Angeles Times: “Estoy agradecido de que lo hayan atrapado, pero el hecho es que ya ha vivido una vida plena”. Kris Pedretti, que solo tenía 15 años cuando se convirtió en la décima víctima de violación de DeAngelo, le dijo al Times: “Es un paso adelante … pero no es lo que esperaba. Ya sé que me violó, que era culpable, pero mi sentimiento más profundo es, “¿Por qué?” ¿Por qué lo hizo?”.

Gay Hardwick, otra de las víctimas de DeAngelo que fue violada mientras su esposo Bob era amenazado y atado, dijo a The New York Times: “Mi opinión es que nunca podrá cumplir una sentencia lo suficientemente larga. Nunca cumplirá la sentencia que el resto de nosotros hemos cumplido. Al menos saber que ha admitido su responsabilidad es un gran paso para nosotros”.