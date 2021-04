Johnna Lorraine: miembro del jurado provocó anulación de un juicio en 2018. ¿Por qué?

Robert Neulander fue declarado culpable en 2015 de asesinar a su esposa Leslie Neulander, pero el veredicto fue anulado en la apelación cuando el tribunal se enteró de que un miembro del jurado había intercambiado miles de mensajes de texto sobre el caso. Neulander fue sentenciado a una sentencia que iba de los 20 años a la cadena perpetua en 2015, pero el veredicto fue apelado y anulado en 2018 por mala conducta del jurado. En octubre de 2019, el tribunal de apelaciones del estado de Nueva York confirmó la decisión y se ordenó un nuevo juicio, según muestran los registros judiciales.

La decisión del tribunal de apelaciones del estado de Nueva York dictaminó que se descubrió que un miembro del jurado en el juicio inicial, el jurado 12, había enviado y recibido cientos de mensajes durante el juicio sobre el caso de Neulander a pesar de las claras instrucciones de hablar sobre ello. También miró varios sitios web de medios que estaban escribiendo sobre el juicio.

La miembro del jurado fue identificada como Johnna Lorraine, quien no solo recibió y envió mensajes sobre el caso, sino que también intentó encubrir sus acciones mintiendo bajo juramento y borrando mensajes, según la decisión del tribunal. Según The New York Times, Lorraine era una entrenadora de “cheer leaders” de secundaria de 23 años en el momento del juicio en 2015.

Lorraine envió y recibió 7.000 mensajes sobre el juicio e intentó ocultar sus acciones después

El tribunal fue alertado sobre las acciones de Lorraine después de que se emitiera el veredicto en el primer juicio de Neulander, según un resumen del tribunal de apelaciones de Nueva York. Según el resumen, un miembro del jurado suplente dado de baja se presentó y le dijo al abogado defensor que la miembro del jurado 12, Lorraine, había “intercambiado mensajes de texto sobre el caso con terceros mientras el juicio estaba en curso y recibió alertas de los medios sobre el juicio en su teléfono celular. ” Por ejemplo, su padre le envió un mensaje de texto durante el juicio que decía: “¡Asegúrate de que sea culpable!” y otro mensaje de texto de una amiga suya se refirió a Neulander como una “persona aterradora”.

Según el resumen de eventos, Lorraine no compartió esos mensajes, sino que eliminó muchos de los textos y su historial de navegación web antes de entregar su teléfono para que lo examinaran los analistas forenses. También mintió en una declaración jurada cuando dijo que “siguió las instrucciones del tribunal de primera instancia” en todo momento durante el juicio”, según el informe.

La declaración de hechos proporcionada en los registros judiciales mostró que Lorraine “borró de manera secreta y selectiva numerosos mensajes de texto que ella creía que eran ‘problemáticos’, y presentó al tribunal las partes restantes de los intercambios de mensajes de texto”. También se comprobó que borró su historial de navegación en Internet y no pudo proporcionar una explicación de por qué. Los abogados defensores también proporcionaron un resumen detallado de la mala conducta del jurado en un escrito al tribunal de apelaciones.

La fiscalía argumentó en contra de revocar el veredicto de culpabilidad y dijo que los mensajes de Lorraine no mostraban ningún sesgo durante el juicio

La fiscalía argumentó que aunque Lorraine incurrió en mala conducta del jurado, fue “significativamente superada por la prueba sustancial de culpabilidad presentada en el juicio” y argumentó en contra de anular el veredicto de culpabilidad, según la decisión del tribunal de apelaciones.

El fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, dijo que las acciones de Lorraine estaban equivocadas, pero los mensajes de texto mostraban que se tomaba en serio su deber como miembro del jurado, informó el Times. En un mensaje, dijo: “No puedo hablar de eso”, y en otro, “Te lo contaré todo pronto”. Otro mensaje le preguntaba si Neulander era culpable y ella respondió: “No puedo decirlo”.

Fitzpatrick señaló un texto enviado la noche anterior al veredicto que decía: “¡Podríamos enviar a un hombre inocente a la cárcel o dejar libre a un asesino!”. El fiscal de distrito dijo que ese mensaje mostraba que Lorraine “mostró su respeto por el proceso del jurado y el respeto por el caso del acusado”.

La oficina del fiscal de distrito dijo que Lorraine no se enfrentaría a cargos penales por sus acciones, informó el Times.