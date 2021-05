John Oliver ataca a Joe Rogan por su comentario antivacunas: ¿qué le dijo?

John Oliver, comediante y presentador de televisión, criticó a Joe Rogan en su programa Last Week Tonight de HBO. El comediante y ex corresponsal del Daily Show les dijo a quienes escuchan a Rogan que sigan el consejo del presentador del podcast y del comediante: “Dejen de escuchar lo que Joe Rogan les dice. Es un maldito idiota. Y esas son sus palabras, no las mías”.

Oliver se refería a la controversia creada por los comentarios hechos por Rogan en el podcast Joe Rogan Experience una semana antes. Al abordar esos comentarios, Rogan dijo que no cree que deba ser tomado como una fuente de información fiable. Rogan dijo: “No soy médico, soy un maldito idiota. Y soy un comentarista de lucha en jaula y un mal comediante. (…) Cuando digo algo estúpido, no pienso en lo que voy a decir antes de decirlo. Solo lo estoy diciendo”.

Oliver incluyó en su programa el fragmento en el Rogan decía que no cree que las personas más jóvenes deban recibir la vacuna si están sanos y no corren un alto riesgo. Rogan dijo que cree que la vacuna es segura y que quienes están en riesgo deberían recibirla. También dijo más tarde que estaba planeando vacunarse él mismo, a través de UFC.

Los comentarios de Rogan provocaron una reacción inmediata de los expertos médicos y de la administración Biden, incluido el Dr. Anthony Fauci, quien dijo en el programa Today de NBC: “Si solo quieres preocuparte por ti mismo y no por la sociedad, entonces vale. Pero si te dices a ti mismo: ‘Si me infecto, podría dañar a otra persona, incluso si no tengo ningún síntoma’, entonces sí. Esa es la razón por la que debes tener cuidado y vacunarte.”

Oliver también criticó a Tucker Carlson y a otros que “solo están haciendo preguntas”

Durante una conversación el 29 de abril para aclarar sus comentarios sobre la vacuna contra el COVID-19, Rogan dijo: “No soy antivacunas. De hecho, dije que creo que son seguras y animo a muchas personas a que se las pongan. Mis padres fueron vacunados. Solo dije que no creo que si eres una persona joven y saludable lo necesites.”

Rogan agregó: “Si dices que no estás de acuerdo conmigo, probablemente yo también esté en desacuerdo. No estoy de acuerdo conmigo mismo a veces.”

Oliver también abordó ese argumento durante su segmento de Last Week Tonight, diciendo: “Es cierto, es posible que no te enfermes gravemente por COVID o, de hecho, no te enfermes en absoluto si eres joven. Pero podrías pasárselo a alguien que luego podría morir. (…) Además, cuanto más circula el virus, más probable es que veamos mutaciones que lo hacen más peligroso.”

Oliver también atacó al presentador de Fox News, Tucker Carlson, diciendo: “El problema es que, cuando personas como Tucker plantean preguntas sin molestarse en responderlas, hay mucha información errónea con la que la gente puede tropezar. Los grupos antivacunas han estado esperando un momento como este para sembrar dudas.”

Carlson previamente salió en defensa de Rogan después de que sus comentarios se volvieran virales. Carlson dijo en Tucker Carlson Tonight: “Sí, así que si está en riesgo, vacúnese, protéjase, sea feliz, esté agradecido de que tengamos la vacuna. Y si no está en riesgo, tal vez no. ¿Es malo pensar eso?

Rogan abordó la controversia en su podcast, diciendo “No soy una fuente de información respetada, ni siquiera para mí”

Durante el episodio JRE # 1642 de su podcast distribuido por Spotify, Rogan habló el comediante Andrew Santino sobre la controversia en torno a sus comentarios sobre la vacuna y los comentarios de Fauci y la Casa Blanca en desacuerdo con él.

Rogan dijo: “No soy médico, soy un maldito idiota. Y soy un comentarista de lucha en jaula que es un mal comediante. Te lo acabo de decir, estoy borracho la mayor parte del tiempo. Y tomo testosterona y fumo mucha marihuana”, dijo Rogan. “No soy una fuente de información respetada, ni siquiera para mí.”

Rogan agregó: “El problema es que actualmente todo son titulares y destacados y todo es clickbait. Lo cual está bien. Ese es el negocio. Escuchen, tengo un profundo respeto por el buen periodismo. Amo a Glenn Greenwald y Matt Taibbi y a las personas que se esfuerzan y hacen buen periodismo. Pero hay mucha gente que tiene que ganarse la vida. ¿Y cuál es la mejor manera de ganarse la vida? Aquí hay una forma, tome un imbécil como yo, revise su podcast. Repasa este ridículo y borracho podcast de tres horas”.

Dijo: “Por lo general, estamos bebiendo o estamos drogados. Y digo estupideces. Lo entiendo. Entonces hablas de esos comentarios y ganas dinero con eso. Más poder para ti. No me importa. Estoy feliz por ti. Simplemente no mientas”.