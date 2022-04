John Demjanjuk: ¿dónde está enterrado el denominado “Iván el Terrible” nazi?

John Demjanjuk fue el foco de la serie documental de Netflix, The Devil Next Door. Demjanjuk era un trabajador en el sector del automóvil en Cleveland que fue acusado de ser “Iván el Terrible“, un guardia de un campo de concentración nazi que cometió crímenes terribles.

¿Dónde está su tumba y cómo murió finalmente? Demjanjuk murió en 2012 y su muerte no fue parte de un castigo por sus crímenes.

Demjanjuk murió por causas naturales en un asilo de ancianos alemán

Demjanjuk fue declarado culpable en Israel y sentenciado a morir en la horca, pero su condena fue anulada después de que otra persona fuera acusada de ser “Iván el Terrible”. Luego recuperó su ciudadanía en los Estados Unidos y luego fue acusado nuevamente de ser “Iván el Terrible”. En 1992, Ivan Marchenko fue acusado de ser “Iván el Terrible” por el hijo de Demjanjuk y otros.

Algunos creen que Demjanjuk era Ivan Marchenko, ya que Marchenko era el apellido de soltera de su madre y usó el nombre en su solicitud de visa, informó Newsweek. Sin embargo, el abogado de Demjanjuk, Yoram Sheftel, dijo que Marchenko no era en realidad el apellido de soltera de su madre.

Nunca se supo con certeza si Demjanjuk era realmente “Iván el Terrible”, y no murió como resultado de una condena por esos crímenes. En 2012, murió a la edad de 91 años mientras estaba en un hogar de ancianos en Alemania, dos semanas antes de cumplir 92 años. Todavía estaba tratando de apelar un veredicto de culpabilidad cuando murió.

Demjanjuk murió en 2012 por complicaciones de una serie de problemas de salud, incluida la enfermedad renal crónica y la enfermedad terminal de la médula ósea, informó Newsweek.

Después de la muerte de Demjanjuk en 2012, su esposa Vera seguía diciendo que el Departamento de Justicia había hecho un “trabajo sucio”, informó Cleveland.com.

La ubicación de su tumba se mantiene en secreto

Se desconoce la ubicación exacta de la tumba de Demjanjuk, probablemente porque hubo mucha controversia después de su muerte sobre dónde sería enterrado.

Según Cleveland 19 en un artículo reciente, el cuerpo de Demjanjuk fue devuelto al área de Cleveland, Ohio. Sin embargo, el lugar exacto de su entierro se mantuvo en secreto porque su familia temía represalias y protestas si tenía un funeral público. The Times of Israel también confirmó en una noticia de 2012 que una funeraria de Alemania dijo que su cuerpo sería enviado a Cleveland.

Un artículo de 2012 en el Boston Globe señaló que muchas personas se oponían a que lo enterraran en Ohio, preocupadas de que su tumba se convirtiera en un “imán” para los neonazis.

The Jewish News of Northern California informó que fue enterrado el 31 de marzo de 2012, dos semanas después de su muerte en Alemania. Su hijo, John Jr., solicitó que no se hiciera pública la ubicación de la tumba de su padre. Find A Grave también señala que fue enterrado en Seven Hills, Ohio, en un lugar secreto cerca de la casa de su familia.

La iglesia de Demjanjuk en los Estados Unidos era la Catedral Ortodoxa Ucraniana de San Vladimir, compartió Cleveland.com. En un comunicado, la catedral dijo en 2012: “Nuestra parroquia y la comunidad ucraniana siempre han apoyado al Sr. Demjanjuk y su declaración de inocencia de cometer los delitos de los que fue acusado”.