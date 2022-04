Bobby Joe Long: ¿por qué le llamaban el violador de los anuncios clasificados?

El asesino en serie y violador de Florida, Bobby Joe Long, de 65 años, fue ejecutado mediante inyección letal en mayo de 2019.

Long fue declarado culpable de asesinar a 10 mujeres en Tampa, en una matanza que duró ocho meses en 1984. Long recibió la pena de muerte en 1985 junto con 28 cadenas perpetuas. La mayoría de sus víctimas fueron encontradas estranguladas o golpeadas hasta la muerte, mientras que algunas fueron degolladas. Su orden de ejecución fue firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 24 de abril.

“Muchas vidas simplemente se fueron al garete por mi culpa”, dijo Long, quien ha pasado los últimos 34 años en prisión. “No es una sensación agradable. No estoy orgulloso de nada de lo que he hecho. Y lo peor es que no entiendo por qué”.

Esto es lo que necesita saber sobre el asesino en serie convicto Bobby Joe Long.

1. Long también confesó ser el “violador de los anuncios clasificados”

Una vez que Long fue detenido por los asesinatos de Tampa, confesó ser el “violador de anuncios clasificados” que había aterrorizado a las mujeres en el sur de Florida y el área de Tampa durante varios años. Durante mucho tiempo localizaba a las víctimas escaneando anuncios clasificados de electrodomésticos, con la esperanza de encontrar a una mujer que pudiera estar sola en casa. A Long se le ocurrió la artimaña cuando vivía en el sur de Florida. Durante este tiempo también frecuentaba bares y clubes de striptease, al acecho de posibles víctimas.

El profundo odio de Long hacia las mujeres se remonta a su extraña relación con su madre, Louella. Long recordó que ella trabajaba en un bar, con frecuencia traía hombres a casa y que él y su madre compartieron una cama hasta que él tenía 12 o 13 años.

2. Una superviviente lo relacionó con los asesinatos

El reinado de terror de Long llegó a su fin en 1984 cuando Lisa Noland, una chica de 17 años que sobrevivió a la brutalidad de Long, pudo identificarlo. Noland fue atacada mientras iba en bicicleta y retenida a punta de pistola mientras se dirigía a su casa desde su trabajo. Noland reveló que Long la violó varias veces.

Noland, ya víctima anterior de abuso sexual, dijo que entendía que su supervivencia dependía de saber qué decir para ganarse la confianza de su captor. Ella le dijo que podría ser su novia pero que mantendría su relación en secreto. Mientras estuvo con él, se aseguró de dejar huellas dactilares y otras pruebas físicas en su automóvil y apartamento.

Noland memorizó tantos detalles como pudo sobre su violador, su vehículo y dónde vivía. Su capacidad para recordar que él conducía un Dodge Magnum fue un detalle clave que condujo a su arresto. Noland ahora es ayudante del sheriff en el Departamento de Policía del Condado de Hillsborough, la misma agencia que arrestó a Long.

Long también estuvo relacionado con los asesinatos a través de pruebas descubiertas repetidamente en las escenas del crimen: fibra de alfombra de nailon trilobulada roja y una huella de neumático considerada rara por los expertos.

La policía sabía que la firma de Long implicaba dejar los cuerpos de las víctimas en posiciones incómodas. La policía a menudo encontró a las mujeres fallecidas con sogas atadas alrededor del cuello, las manos atadas y las piernas abiertas. Sus víctimas a menudo se encontraban abandonadas en áreas boscosas.

Algunos asesinos colocan a sus víctimas en ciertas posiciones para enviar un mensaje a las autoridades. Otros asesinos manipulan a sus víctimas para cumplir una fantasía enfermiza, que Long admitió que era su motivo.

4. Long nació con un cromosoma X adicional y sufrió lesiones en la cabeza cuando era niño

Long sufre del síndrome de Klinefelter, una condición cromosómica que puede afectar el desarrollo físico y psicológico. La condición hace que los niños y los hombres adquieran características femeninas. Cuando era niño, Long a menudo era acosado por tener senos.

El abogado de Long, Robert Norgard, presentó una moción ante el Tribunal del Decimotercer Circuito Judicial a principios de mayo solicitando una suspensión de la ejecución. La moción decía que Long sufría de una enfermedad mental y epilepsia como resultado de las heridas de su infancia. La moción también decía que su ejecución equivaldría a un castigo cruel e inusual ya que la droga etomidato, una de las drogas administradas para matarlo, podría causarle a Long una convulsión.

La moción de Norgard fue rechazada por la jueza Michelle Sisco. La Corte Suprema del Estado de Florida determinó que Long había estado al tanto de sus lesiones cerebrales desde la fase de sanción y había esperado “injustificadamente” hasta justo antes de la fecha de su ejecución para mencionarlas como una posible defensa.

En 1974, Long se casó con Cindy Brown justo después de la escuela secundaria y la pareja tuvo dos hijos juntos. A lo largo de los años, dijo, su esposo se volvió cada vez más violento. Hubo incidentes en los que la agarró, la estranguló, golpeó su cabeza contra el televisor y la dejó inconsciente. Brown, quien se divorció de Long en 1980, dijo que el comportamiento violento de su exesposo se exacerbó después de que tuviera un grave accidente de motocicleta.

Brown describió cómo Long lloraba inmediatamente después de abusar de ella, se disculpaba y prometía no volver a lastimarla nunca más. Pero luego él le advertía: “Cuando vayas a que te curen, si les dices lo que realmente sucedió, te mataré cuando llegues a casa”.

Ella le reveló a Associated Press que había cargado una escopeta y había planeado matarlo, pero cambió de opinión y se arrepiente hasta el día de hoy. Brown explicó que si bien puede perdonar a Long, nunca podrá perdonarlo por el daño que causó a su hijo e hija, “ni lo perdonaré nunca por lo que les hizo a esas niñas, ya fueran víctimas de asesinato o de violación”.