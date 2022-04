Diane Holik: asesinada por un hombre que sentía placer estrangulando en 2003

Diane Holik fue víctima de un brutal asesinato que tuvo lugar en Austin, Texas, en 2003. En ese momento había puesto a la venta su casa suburbana… sin darse cuenta de que la llevaría al final de su vida.

Los investigadores inicialmente creyeron que Holik, que tenía 43 años en el momento de su muerte, se había suicidado, pero después de una revisión adicional se dieron cuenta de que había sido asesinada.

Patrick Russo fue acusado de su asesinato y recibió cadena perpetua. El asesino y la historia se presentaron en un episodio de Dateline NBC en 2016.

Esto es lo que necesita saber:

1. Russo se hizo pasar por comprador de una casa para matarla

Cuando Halik no se presentó a su trabajo el 11 de noviembre de 2003, sus colegas empezaron a sospechar y llamaron a la policía.

Cuando llegó la policía, notaron que la casa de Halik estaba en perfectas condiciones. Casi nada parecía estar fuera de lugar hasta que llegaron a su dormitorio. En el interior encontraron el cuerpo de Halik. A primera vista, la policía creyó que se había suicidado, pero cuando se acercaron vieron moretones en las muñecas y marcas de estrangulamiento en el cuello. Había sido atada y estrangulada hasta la muerte.

Los detectives entrevistaron a varias personas, incluida una amiga cercana y colega de Holik, Diane Kapcar. La entrevista de Kapcar fue clave después de que contara a la policía sobre un hombre que vino a ver la casa de Holik que estaba en venta. “Ella me dijo que el tipo tenía aspecto normal. Ella no se sintió amenazada por su aspecto. Había vendido un rancho y estaba buscando un lugar por el que pudiera pagar en efectivo”, dijo Kapcar a Murder She Solved. Lo que le preocupaba es que quería ver la casa sin un agente de bienes raíces.

El hombre, Patrick Russo, resultó ser el asesino de Holik. Los investigadores entrevistaron al menos a otras siete mujeres que dijeron que Russo también había estado en sus jornadas de puertas abiertas para buscar casa sin un agente inmobiliario.

En mayo de 2002 fue procesado después de que una mujer lo identificara a través de un boceto.

Finalmente, una toalla que se extravió en la casa de Holik se vinculó con el ADN de Russo. Él había usado la excusa de querer comprar su casa para poder estrangularla hasta la muerte.

2. Su asesino pertenecía al sitio fetichista Necrobabes.com

Cuando la policía registró el disco duro de la computadora de Russo, descubrieron que tenía una suscripción a Necrobabes.com, un sitio de pornografía que mostraba fetiches de asfixia.

También descubrieron que había buscado la palabra “asphyx” en la computadora de su casa.

Los documentos judiciales decían lo siguiente:

El 18 de noviembre de 2003, se emitió una segunda orden de allanamiento, que autorizó el allanamiento del disco duro de la computadora del apelante en busca de “información relativa a la muerte por asfixia”, así como otra información y fotografías y texto del sitio web denominado “necrobabes.com”.

3. Hubo otros dos sospechosos en su muerte

Murder She Solved informó que el prometido de Holik en ese momento y un colega eran sospechosos de su asesinato antes de que acusaran a Russo.

Otra persona de interés había sido un colega de Holik. Las autoridades pensaron que parecía “demasiado interesado” en su muerte. Los amigos también les dijeron que él pasaba más tiempo con Holik que su propio prometido y que ella rechazaba sus avances.

Ambos sospechosos tenían coartadas y fueron absueltos.

4. Ella fue una exitosa gerente de proyectos en IBM y un ex la llamó una “hermosa persona”

Holik estaba viviendo una buena vida como gerente de proyectos para IBM. Se tomaba muy en serio su trabajo, y por eso las sospechas crecieron de inmediato cuando no se presentó el día que encontraron su cuerpo.

Los amigos adoraban a la mujer y dicen que era una persona hermosa. Un exnovio suyo, Adrian Wible, se arrepintió de haber roto con ella:

Salí con ella unos meses allá por el 94. La encontré por última vez en el aeropuerto de Austin en mi intento de llegar a POK para la boda de un amigo. Creo que fue en el 99 más o menos. Me revolvió el estómago cuando vi su rostro en el periódico y las noticias sobre su asesinato. Debería haberme quedado con ella.

“Era una persona maravillosa, tenía un corazón muy grande”, dijo Wible a Heavy. “Ella y yo comenzamos a salir alrededor de julio de 1994 durante unos tres o cuatro meses. Nos divertíamos mucho… solíamos ir a los juegos de los Dolphins.

Wible la describió como “leal a sus amigo”. También afirmó que “teníamos diferentes ideas sobre lo que queríamos de una relación, pero nuestra ruptura no tuvo nada que ver con su carácter. Nos divertimos mucho juntos”.

5. Su asesino apeló su cadena perpetua

Russo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y apeló la decisión. Según CNET, dijo que la policía “tuvo acceso a su búsqueda por computadora”, lo que reveló su suscripción a Necrobabes.com y busca la palabra “asphyx”.

La Corte de Apelaciones de Texas rechazó los argumentos de Russo y confirmó su sentencia.