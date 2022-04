Hope Solo, ex futbolista y ex concursante de Dancing with the Stars, fue detenida: ¿por qué?

La ex concursante de Dancing With the Stars y jugadora de fútbol profesional retirada Hope Solo, de 40 años, fue arrestada el jueves 31 de marzo en Winston-Salem, Carolina del Norte, según lo informado por primera vez por TMZ y confirmado por Solo en Twitter.

Esto es lo que necesita saber sobre su arresto:

Solo fue arrestada por conducir en estado de ebriedad y resistirse al arresto

Según TMZ, Solo fue arrestada en el estacionamiento de un Walmart en Winston-Salem y puesta bajo custodia por conducir en estado de ebriedad y resistirse al arresto. Los oficiales le dijeron a TMZ que dos niños estaban en el auto con ella en ese momento.

Solo fue llevada a la cárcel del condado de Forsyth para ser procesada, donde fue fichada por conducir bajo los efectos del alcohol, resistirse al arresto y un delito menor de abuso infantil. Según Fox 46 en Carolina del Norte, Solo fue liberada posteriormente.

El abogado de Solo, Rich Nichols, dijo en un comunicado: “Por consejo del abogado, Hope no puede hablar sobre esto, pero quiere que todos sepan que sus hijos son su vida, que fue liberada de inmediato y ahora está en casa con su familia, que la historia es más comprensiva de lo que sugieren los cargos iniciales y que espera tener la oportunidad de defender estos cargos”.

Solo se casó con el exjugador de la NFL Jerramy Stevens en 2012. La pareja dio la bienvenida a los mellizos Vittorio y Lozen el 4 de marzo de 2020.

Solo compitió en la temporada 13 de Dancing With the Stars junto a su compañero profesional Maksim Chmerkovskiy. Terminaron en cuarto lugar.

En las memorias de Solo de 2012, “Solo: A Memoir of Hope”, la estrella de fútbol dijo que Chmerkovskiy era “a menudo desagradable” con ella, que la “maltrataba” en los ensayos y que una vez “la abofeteó en la cara” (a través del New York Daily News).

Chmerkovskiy dijo más tarde en el podcast Allegedly with Theo Von & Matthew Cole Weiss que Solo era “simplemente una persona de mierda”.

“Ella es una persona de mierda. La gente puede ser mala o buena o lo que sea”, dijo Chmerkovskiy. “Puedes tener una vida de mierda mientras creces. Puedes tener una educación dura. Puedes tener historia. Puedes tener lo que sea. Pero simplemente es una mala persona. No hay excusa para eso”.

Este no es el primer problema de Hope Solo con las fuerzas del orden





Play



Video Video related to hope solo, ex futbolista y ex concursante de dancing with the stars, fue detenida: ¿por qué? 2022-04-01T20:41:54-04:00

La jugadora de fútbol retirada fue arrestada previamente en 2014 por cargos de violencia doméstica después de un altercado con su hermanastra Teresa Obert y su sobrino adolescente. Según el informe de arresto de Kirkland, Washington, Solo le gritó a uno de los oficiales que lo arrestaron: “Eres un idiota. Me tienes miedo porque sabes que si te quitaran las esposas, te patearía el trasero”.

Después de ese incidente, Solo apareció en Good Morning America diciendo que ella era la víctima de la situación, algo que Obert cuestionó en una entrevista con Outside the Lines de ESPN.

“No voy a entrar en todos los detalles, pero fue una noche aterradora. Fui víctima de violencia doméstica a manos de mi sobrino de 17 años, que mide 6 pies 9 pulgadas y pesa 280 libras. Fui golpeada en la cabeza y conmocionada severamente. Fue una noche muy aterradora”, dijo Solo a Robin Roberts de Good Morning America.

Obert le dijo a Outside the Lines que eso no fue lo que sucedió y dijo: “Ella ha tratado de hacerlo sentir pequeño toda su vida. Él no es agresivo. Ella es una atleta entrenada. Ella es fuerte”.

En un comunicado a ESPN, el abogado de Solo dijo que fue el hijo de Obert quien fue el “verdadero agresor”.

“Los informes policiales y otros documentos judiciales demuestran claramente que las presuntas víctimas cambiaron radicalmente sus historias en múltiples ocasiones y dos veces se negaron a responder preguntas bajo juramento, a pesar de las órdenes judiciales”, dice el comunicado del abogado. “Si el caso hubiera llegado a juicio y los testigos hubieran sido interrogados bajo juramento, sujeto a la pena de perjurio, la defensa habría probado que el hijo de Teresa, no Hope, fue el verdadero agresor, y que Hope sufrió una conmoción cerebral como resultado de la conducta ilícita de su sobrino”.

Los cargos contra Solo fueron posteriormente desestimados.