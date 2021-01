Biden revoca veto de Trump a personas transgénero de servir en las fuerzas armadas

Desde el pasado 20 de enero, día en que Joe Biden tomó posesión de su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos, ha usado su potestad ejecutiva para reversar una serie de políticas establecidas por el expresidente republicano Donald Trump, los cuales en su momento despertaron gran controversia. El presidente demócrata, Joe Biden, derogó una orden ejecutiva de la pasada administración, que prohibía a los ciudadanos transgénero hacer parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En presencia de la vicepresidenta Kamala Harris; el secretario de Defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, el actual jefe de la Casa Blanca firmó la ordenanza que “establece la política de que todos los estadounidenses que estén cualificados para servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deberían poder servir”.

If you fight for your country, you deserve a country that will fight for you. https://t.co/5N5henmfFw

Además, “El presidente Biden cree que la identidad de género no debería vetar el servicio militar, y que la fortaleza de EE.UU. se halla en su diversidad”. Indicó el comunicado emitido por la Casa Blanca.

Esta nueva política de estado, lo que permite es que cualquier ciudadano de la comunidad transgénero que desee hacer parte de las filas del ejército, puede postularse para hacerlo, y además, al momento de integrarse a la institución puede acceder a la atención médica especial.

El texto agregó que “permitir a todos los estadounidenses cualificados servir a su país bajo un uniforme es mejor para las Fuerzas Armadas y para el país, porque una fuerza incluyente es una fuerza más efectiva”.

La posición del mandatario ha sido un acto bien recibido por la comunidad LGBTQ, quienes se dirigieron hacia el presidente Joe Biden para elogiar el cumplimiento de su compromiso de campaña para con esta población, víctima de la discriminación.

El propio mandatario celebró en su cuenta de Twitter.

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.

— President Biden (@POTUS) January 25, 2021