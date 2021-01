Estados Unidos estará de regreso al Acuerdo de París

La administración ejecutiva de los pasados cuatro años de los Estados Unidos tuvo una parálisis en lo concerniente a las políticas de protección climática y del medio ambiente. El ahora expresidente Donald Trump hizo realidad una de sus promesas de campaña en cuanto a retirar a su país del Acuerdo de París, en el que alrededor de 185 países del mundo participan desde el 2015, en pro de no permitir que la temperatura de la tierra se eleve más de dos grados y, de ser posible, solo 1,5, evitando así el calentamiento global.

El expresidente Barack Obama, fue quien vinculó a los Estados Unidos a este pacto climático universal, a través de un decreto presidencial, pero luego de que lo sucediera en el cargo el republicano Trump, el anuncio de la retirada de este no se hizo esperar, haciéndose realidad el 1 de junio de 2017.

Cumpliendo con las reglas establecidas por la ONU, de permanencia en el acuerdo al menos tres años, solo se dio por terminado la permanencia de este, el pasado mes de noviembre, justo después de las elecciones presidenciales, en las que ganaría el demócrata Joe Biden.

Dentro de las razones que tuvo Donald Trump para tomar esta decisión, señaló que el cambio climático era un “bulo” inventado por China para frenar el crecimiento económico de los Estados Unidos, además, de que consideró perjudiciales las políticas del pacto por ir en contravía de los intereses de la economía y de las industrias del país, de las que dijo dependían bastante de las energías fósiles.

En estos momentos EE.UU es el segundo país del mundo que más gases de efecto invernadero emite (después de China), según datos del Centro Común de Investigación (JRC). De hecho, en total, es el responsable del 15% de las emisiones a nivel global. Además, que sus emisiones de dióxido de carbono crecieron un 3,4% a lo largo del año 2018, alcanzando el nivel más alto de los últimos ocho años, de ahí que no se entienda la posición egoísta y despreocupada del expresidente Donald Trump en su momento.

Afortunadamente, en bien de la humanidad el hoy presidente de los norteamericanos, el demócrata Joe Biden, quien había prometido en campaña reintegrarse lo más pronto posible al Acuerdo de París, ha cumplido con su promesa. Esta misma tarde después de juramentarse en su cargo ha declarado el retorno de los Estados unidos al mismo.

Lisa Göldner, experta climática de Greenpeace Alemania, dijo al respecto a DW: “Tras el anuncio de Biden de volver al Acuerdo de París, basta con una carta al secretariado internacional del clima. 30 días después, Estados Unidos vuelve a formar parte de los países que desean limitar el calentamiento de la Tierra a 1,5 grados”.

Dentro de la agenda climática y medioambiental establecida por Joe Biden, está el de destinar dos mil millones de dólares para producir energía hasta 2035 sin carbón, gas ni petróleo, siendo el objetivo principal que el país sea un territorio neutro en carbono en 2050, apostándole al tren como protagonista en el transporte.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement!

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021