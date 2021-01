Michelle Obama en la inauguración 2021: ¿Quién diseño su atuendo?

La ex primera dama Michelle Obama vistió un traje pantalón rojo en la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Algunas personas pensaron que el color era más cercano al púrpura o al magenta, pero de cualquier manera, la ex Primera Dama se destacó entre los verdosos y los matices más sutiles que usaron otras mujeres en la inauguración. Un cinturón dorado completaba el look. Puedes ver fotos del atuendo de Michelle Obama a lo largo de este artículo.

Según Vanessa Friedman, del New York Times, el atuendo fue diseñado por Sergio Hudson. Según Marie Claire, Hudson es un “diseñador negro de Carolina del Sur que también vistió a la vicepresidente electa este miércoles”. Hillary Clinton y la vicepresidenta Kamala Harris vestían trajes morados.

Doubling down on American design: Hillary Clinton also in Ralph Lauren (like President Joe Biden), and Michelle Obama in Sergio Hudson (later from Kamala Harris). Great minds…. pic.twitter.com/qTeLIAD9sI

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021