Estados Unidos se une nuevamente al programa COVAX de la OMS

En su primer dia de ejercer como presidente de los Estados Unidos, el democrata Joe Biden, ha revertido la decisión tomada por el expresidente Donald Trump durante su mandato, de retirar a la nación federal de pertenecer a la Organización Mundial de Salud (OMS), acusando en su momento a la organización de estar bajo el control de China, y inculpar al país oriental de presionar a la OMS de “engañar al mundo” sobre el virus, sin dar evidencia de sus acusaciones. “China tiene control total sobre la OMS”, aseguró.

Esta crisis sanitaria del país afectado por la pandemia del coronavirus, y que ha dejado una cifra de alrededor de 400.000 personas fallecidas por la enfermedad, es lo que llevó al nuevo presidente a reincorporar desde este mismo jueves a los EE.UU a la plataforma COVAX, un programa creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en pro de garantizar un reparto equitativo de las vacunas contra el virus del COVID-19 en todo el mundo. El anuncio lo hizo la delegación estadounidense ante la Comisión Ejecutiva del organismo.

Secretary of State designate Tony Blinken announced today that Joe Biden would bring the U.S. into the COVAX initiative — the global effort from the World Health Organization and other groups to ensure that every country has access to COVID-19 vaccines. https://t.co/5vr3LYpK7P

— Axios (@axios) January 19, 2021