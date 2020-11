Joe Biden se accidenta. ¿Cómo sigue el presidente electo?

Joe Biden vio a un médico el 29 de noviembre después de torcerse el tobillo mientras jugaba con su perro, según un comunicado de su equipo.

Biden, el presidente electo según los principales medios de noticias, vio a un médico ortopédico como medida de precaución. Según The Huffington Post, Biden visitó a los especialistas en ortopedia en Newark, Delaware, alrededor de las 4 p.m., hora del Este, el 29 de noviembre.

Biden tuiteó ese domingo, pero no sobre la lesión en el tobillo. “Permitanme ser claro: usar una máscara no se trata de hacer tu vida menos cómoda o quitarle algo. Es devolvernos algo a todos: una vida normal”, escribió.

Biden tiene 78 años. Una vez asuma el cargo, se convertirá en el presidente de mayor edad que haya asumido el cargo. El presidente Donald Trump, que aún no ha concedido las elecciones, tiene 74 años.

Esto es lo que necesitas saber:

Reporters, including myself, could not see whether President-elect Biden was limping or needed any assistance to see doctor. Biden team not allowing pool reporters to see President-elect Biden go in or leave the orthopedists. Repeated requests were denied.

— Franco Ordoñez (@FrancoOrdonez) November 29, 2020