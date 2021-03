EEUU: Joe Biden planifica la mayor suba de impuestos desde 1993

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, planifica la primera gran suba de impuestos de su gestión. Sería el mayor aumento de los impuestos federales registrados en el país desde el año 1993. El líder demócrata impulsa la recaudación para pagar el plan de estímulo por 1.9 billones de dólares que aprobó como respuesta a la pandemia del COVID-19.

De acuerdo a la prestigiosa agencia Bloomberg, el cambio prevé aumentar la tasa de impuesto de sociedades del 21% al 28%, aumentar el impuesto sobre la renta de personas que ganan más de 400 mil dólares, aumentar el impuesto a la herencia e incrementar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital para aquellas personas que ganan al menos 1 millón de dólares.

