Joe Biden reabre el programa de Menores Centroamericanos

El gobierno del demócrata Joe Biden anunció este miércoles la reapertura del programa de Menores Centroamericanos. El mismo tiene como objetivo reunir a menores de edad de Honduras, El Salvador y Guatemala, que cumplan ciertos requisitos, con sus padres cuando estos obtenga la residencia en los Estados Unidos.

Roberta Jacobson, coordinadores de los Estados Unidos para la frontera sur, declaró que la medida es una nueva iniciativa de la administración Biden para ofrecer a los migrantes alternativas legales para residir en el país. Aunque aclaró que bajo ningún aspecto Estados Unidos permitirá el ingreso de ilegales: “La frontera está cerrada. No es momento, nunca es momento, de llegar a Estados Unidos de manera irregular”.

“Según lo indicado por el presidente Biden, los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional (DHS) han iniciado la primera fase de restablecimiento y mejoramiento del programa CAM para reunir a los niños calificados de El Salvador, Guatemala y Honduras con sus padres que están legalmente presentes en Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado mediante un comunicado publicado este miércoles.

El programa Menores Centroamericanos (CAM) fue creado en diciembre de 2014 por el entonces presidente Barack Obama. En aquellos tiempos, en la frontera sur de los Estados Unidos se multiplicaban de a cientos las llegadas de menores solos, sin compañía de sus padres. La administración de Donald Trump dejó sin efecto el programa en el año 2017.

Tal como lo indicó la CNN, La reapertura del CAM se realizará en dos fases. En una primera fase se atenderán todas las solicitudes de padres centroamericanos que quedaron suspendidas en 2017, cuando Trump decidió cancelar el programa. En una segunda etapa se tomarán nuevas solicitudes. Las autoridades estiman que el contacto con los padres será reiniciado la próxima semana.

La medida de la administración Biden de reabrir el programa Menores Centroamericanos se da en un alarmante contexto ante el incremento de la llegada de niños solos en la frontera sur de los Estados Unidos.

