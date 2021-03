Jay Baker, el sheriff de Cherokee dijo el asesino de Georgia “tuvo un mal día”

Jay Baker, el capitán de la oficina del sheriff del condado de Cherokee y portavoz del departamento, se enfrenta a una reacción violenta por sus comentarios sobre el sospechoso del tiroteo en el metro de Atlanta, Robert Aaron Long. Baker dijo que Long tuvo un “mal día” cuando supuestamente mató a ocho personas. En una publicación de Facebook muestra una camiseta que dice que el coronavirus fue importado de “CHY-NA”.

Baker hizo comentarios durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana que generaron críticas rápidas. Baker estuvo involucrado en la investigación de un tiroteo en el salón de masajes asiáticos de Young aproximadamente a las 5 PM del 16 de marzo de 2021, donde las autoridades alegan que Long abrió fuego y mató a cuatro personas, hiriendo a una quinta.

Menos de una hora después, Long supuestamente mató a tiros a cuatro personas más en dos balnearios en el noreste de Atlanta. Fue detenido menos de cuatro horas después del tiroteo, a casi 200 millas de distancia en el condado de Crisp, Georgia.

Baker no respondió de inmediato a una solicitud de Heavy en busca de respuestas.

Esto es lo que necesita saber:

Baker dijo que Long estaba “teniendo un mal día” cuando supuestamente mató a 8 personas en Asian Spas en el área metropolitana de Atlanta

JUST IN: Robert Aaron Long, 21 , is booked into jail accused of murdering 8 people in shooting spree targeting Asian massage parlors across metro Atlanta. pic.twitter.com/xrU5JCNCMx — Michael Seiden (@SeidenWSBTV) March 17, 2021

Los comentarios de Baker durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana provocaron fuertes críticas de los oyentes, quienes dijeron que el capitán estaba siendo insensible y minimizaba la muerte de ocho personas. Long les dijo a los investigadores que tenía una “adicción al sexo” y que tenía como objetivo los spas asiáticos para eliminar la “tentación”. Los investigadores enfatizaron que no había evidencia de que los spas estuvieran involucrados en actividades ilegales.

“Estaba bastante harto, fue un día realmente malo para él y esto es lo que hizo”, dijo Baker sobre Long.

Los usuarios de Facebook no tardaron en publicar comentarios en la transmisión en vivo de la conferencia de prensa del Departamento de Policía de Atlanta:

“¿Tuvo un ‘día realmente malo’? Qué cosa tan insensible para decir. ¿Qué tipo de día tuvieron esos trabajadores, capitán Baker?”, una persona escribió.

Una persona respondió al comentario y dijo que Baker estaba defendiendo al sospechoso. “Capitán, en su departamento de policía no son los abogados defensores de Robert Aaron Long. Deja de poner excusas para el terrorismo blanco. Es jodidamente repugnante”, escribió otra persona.

El comentario también provocó una serie de titulares ridículos de The Onion, un sitio web de sátira. “La policía comprensiva sabe lo que es tener un mal día y matar a 8 personas”, decía el titular.

Sympathetic Police Know What It’s Like To Have A Bad Day And Kill 8 People https://t.co/O6MCzgA4Ii pic.twitter.com/agbbcv3S1h — The Onion (@TheOnion) March 17, 2021

Baker le dijo a a 11Alive poco después del tiroteo que su departamento y la comunidad estaban conmocionados. El departamento investigó solo un homicidio tanto en 2019 como en 2020.

“En 2020, tuvimos un homicidio en el condado de Cherokee. Hoy hemos tenido tres, por lo que es bastante impactante no solo para nuestros oficiales que respondieron y la seguridad pública, sino también para la comunidad aquí. Y nos tomamos esto muy en serio”, dijo Baker a 11Alive.

En una publicación de Facebook compartió fotos de camisetas que decían que el coronavirus fue importado de “CHY-NA”

Hey Captain Jay Baker with Cherokee Country Sheriff's Office… this you? pic.twitter.com/1pTlwSlYZQ — Rich Phelps (@RichPhelps) March 17, 2021

En una publicación de Facebook que ahora se ha eliminado compartió fotos de camisetas que decían “virus COVID-19 importado de CHY-NA”. Las fotos fueron compartidas por Daily Beast y Buzzfeed, que vincularon a Baker a la cuenta. El sheriff del condado de Cherokee, Frank Reynolds, le dijo al Daily Beast que no estaba al tanto de la publicación.

“No soy consciente de eso. Tendré que ponerme en contacto con él, pero gracias por avisarme de eso ”, dijo.