Jason Carter, acusado de matar a su madre en 2015: ¿culpable o inocente?

Un episodio de junio de 2020 de la serie A&E Accused: Guilty or Innocent? nos sirve para hablar del caso de Jason Carter. La premisa del programa es explorar un caso desde la perspectiva del acusado, incluida su defensa, el juicio y cómo su familia está lidiando con la situación. Ya en episodios anteriores se habían mostrado casos difíciles y complejos, como el episodio en el que Angel Bumpass fue declarada culpable en un caso sin resolver que ocurrió cuando tenía 13 años.

Este episodio analiza el arresto de Jason Carter, quien fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su madre Shirley Carter. Shirley recibió dos disparos en su casa el 19 de junio de 2015, en la zona rural del condado de Marion, Iowa. Jason fue acusado de cometer el crimen no solo por las autoridades, sino también por su padre, su hermana y su hermano.

¿Dónde está Jason Carter hoy?

El juicio penal tuvo lugar en el condado de Pottawattamie después de ser trasladado del condado de Marion. Después de un juicio que duró casi tres semanas, el jurado declaró a Jason no culpable el 21 de marzo de 2019. El veredicto fue emotivo y Jason abrazó a sus abogados y besó con lágrimas a su esposa Shelly inmediatamente después de ser absuelto. Después, tuvo un mensaje para las fuerzas del orden: “Lleven ante la justicia a las personas que hicieron esto”, dijo. “Hagan su trabajo.”

A través de sus abogados, Jason y Shelly enviaron por correo electrónico a Heavy una declaración en la que agradecían a A&E la oportunidad de darle a Jason una voz durante el proceso. Dijeron: “Apreciamos la sensibilidad que A&E mostró al cubrir el caso durante muchos meses. Agradecemos la descripción precisa de este proceso. Estamos felices de volver a la familia y la agricultura sin cámaras”.

Aunque Jason está de regreso en casa y vive a menos de una milla de su padre, todavía está alejado de su familia.

Jason tuvo un juicio civil antes del juicio penal retratado en el episodio de A&E. El 5 de enero de 2016, el padre de Jason, Bill y sus dos hermanos, presentaron una demanda por homicidio en un tribunal civil contra Jason, acusándolo de matar a Shirley. El 15 de diciembre de 2017, un jurado en el condado de Marion declaró a Jason responsable de su muerte y le ordenó pagar $ 10 millones. Solo un par de días después de este veredicto, Jason fue arrestado y acusado de su asesinato.

Desde que fue declarado inocente en el juicio penal, Jason y su equipo legal han apelado la sentencia civil. En febrero de 2020, un juez del condado de Marion dictaminó que el veredicto se mantendría y que el resultado del juicio penal no invalida el veredicto del juicio civil. Jason todavía está representado por Christine Branstad, Nathan Olson y Alison Kanne para las apelaciones y las mociones posteriores al juicio. Su equipo legal le dijo a Heavy que a pesar del fallo de febrero de 2020, continúan impugnando la sentencia.

