Jasmine Meléndez: Muere adolescente en Texas tras ser golpeada y agredida

Jasmine Meléndez, de 15 años de Midland, Texas, murió luego de ser golpeada y agredida sexualmente el martes 20 de octubre, dijo su familia. NewsWest9 informó que miembros de la familia dijeron que Meléndez fue “agredida sexualmente y golpeada” el martes y trasladada en avión a un hospital en Dallas, donde murió más tarde.

CBS7 informó por primera vez que Meléndez fue encontrada “tirada en un patio” y había sufrido una lesión cerebral severa y tenía líquido en el cerebro, según miembros de su familia. El medio también informó que la adolescente sufrió un infarto y falleció en el hospital. El viernes, el Departamento de Policía de Midland emitió una declaración, compartida por Shane Battis de CBS7, que “los detectives no han encontrado indicios de juego sucio o conducta criminal” pero que la investigación está en curso.

It is with heavy and broken heart we report that Jasmine has passed away. We will miss this sweet smile and joyful spirit. #12alwaysabulldog #justiceforjasmine pic.twitter.com/bwdb7jLkEH

Las autoridades de Midland emitieron una declaración el jueves a CBS7, que dice: “El Departamento de Bomberos de Midland respondió a una llamada de asistencia médica el 20 de octubre de 2020 y debido a la naturaleza de la llamada, que involucraba a un menor, pidió la asitencia del Departamento de Policía de Midland. El Departamento de Policía de Midland respondió y se está llevando a cabo una investigación”.

Un portavoz del Departamento de Policía de Midland también le dijo a NewsWest9 que, “[debido a que] puede haber una investigación criminal que involucre agresión sexual a un niño, la Ciudad no puede comentar o confirmar ninguna información”. Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) se contactó con el MPD para obtener más información, pero no recibió respuesta inmediata.

Our thoughts are with the family, friends, classmates, and teammates of Midland High’s, Jasmine Melendez #12🥎💛💜

El Distrito Escolar Independiente de Midland habló sobre la situación durante una conferencia de prensa el jueves, pero no proporcionó detalles adicionales sobre la muerte de Meléndez. Aproximadamente 37 minutos después de iniciar la conferencia de prensa, se hizo una pregunta sobre una estudiante “presuntamente agredida cerca de (Midland High School), que fue enviada al metroplex (de Dallas-Fort Worth) y murió”.

La Dra. Katie Atkins, jefa de personal del distrito, respondió: “No tengo más información sobre esa desafortunada situación, situación absolutamente trágica, nuestros corazones y nuestras condolencias ciertamente están con esa familia. No tengo más información que compartir con este grupo en este momento “.

Meléndez era apasionada del softbol y muy conocida en el complejo Midland United Girls Softball (MUGS), donde pasaba mucho tiempo, informó NewsWest9. Quienes la conocieron la describieron como “dulce y trabajadora”. Jennifer Evans, una de sus ex entrenadoras de softbol, dijo que era una atleta estrella y mejor persona aún:

El medio informó que los juegos de la noche del jueves comenzaron con un momento de silencio para Meléndez, y las jugadoras escribieron su número, el 12, en sus mejillas. Un video publicado en Twitter mostró el emotivo momento en que sus compañeros de equipo recorriendo por las bases con su camiseta:

Emotional moment for @MidlandHigh Softball as they carry the #12 jersey of their late teammate, Jasmine Melendez, around the bases.

First hit of the game: An MHS homer. pic.twitter.com/KiFyoJuJ3g

— Eliav Gabay (@eliavgabay) October 23, 2020