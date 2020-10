Modelo de Instagram se enfrenta a ladrones armados para salvar a su familia. ¿Quién es Ansley Pacheco?

Ansley Pacheco es una estrella de Instagram de Florida que se hizo viral después de defender a su familia de ladrones enmascarados.

El 4 de octubre, la madre de 26 años protegió a su familia de un par de ladrones que irrumpieron en su casa de Miami blandiendo Uzis, informó The New York Post. Pacheco, modelo de Instagram y estrella de OnlyFans, estaba en su habitación cuando dos hombres irrumpieron por la puerta de su casa y abrieron fuego contra su esposo, Daniel, y sus amigos, según imágenes de seguridad obtenidas por Inside Edition.

Pacheco luego se apresura a tomar su propia pistola y dispara a los ladrones desde la puerta de su habitación, según muestran las imágenes de seguridad, reportó Inside Edition.

“¡No disparen! ¡Mi hijo está aquí!”, se escucha a la modelo gritar en el video.

Aunque los ladrones dispararon hacia el dormitorio, su hijo de siete años no fue impactado, le dijo Pacheco al medio. Las balas alcanzaron la cabecera de la cama, la puerta del armario y la pantalla de televisión, continuó Inside Edition.

“Me dispararon unas siete, seis, o siete veces”, dijo Pacheco al medio.

Esto es lo que necesitas saber sobre Ansley Pacheco:

1. Pacheco, su esposo y sus amigos estaban viendo el juego de los Heat de Miami en las finales de la NBA cuando entraron los ladrones

Mom Screams ‘My Son Is in Here!' During Home InvasionTwo masked gunmen were captured on camera forcing their way into a Florida home, with one opening fire, as terrified residents and guests tried to flee the chaos. The drama started when a guest of the homeowner who came over to watch the NBA finals pulled into the driveway. The gunmen appeared out of nowhere… 2020-10-20T22:12:44Z

La influencer de las redes sociales estaba con su esposo, su hijo y sus amigos viendo jugar el equipo de los Miami Heat en las Finales de la NBA, según Local 10 News.

“Mientras estaba en el baño, comencé a escuchar la conmoción, comencé a escuchar, ‘Bájate, bájate, dame todo lo que tengas’”, recordó Pacheco.

“Fui a la mesa de noche; agarré el arma y abrí la puerta. Vi a uno de los hombres cara a cara. Me dijo que bajara el arma. Simplemente negué con la cabeza y dije: ‘No me disparen, mi hijo está aquí'”.

Las imágenes luego muestran a su esposo, Daniel, corriendo al dormitorio y persiguiendo a los hombres. Los ladrones lograron agarrar algunas joyas caras antes de huir de la escena, informó Local 10 News.

Pacheco cuenta con más de 160,000 seguidores en Instagram

En Instagram, Pacheco cuenta con más de 160,000 seguidores. Con frecuencia publica fotos con bikinis deportivos y videos de ejercicios acompañados de consejos de fitness.

Con más de 115 publicaciones, la modelo ofrece descuentos exclusivos para varias empresas, entre ellas My Passerella, Bikinis by Yas y Diva Sports Fashion.

3. Pacheco comparte videos en su cuenta OnlyFans para suscriptores de pago

New content daily on my private site💋 https://t.co/H9cIieo8Dy pic.twitter.com/MXXGjMzw4V — Ansley Pacheco 🦋 (@Ans_leey) August 27, 2020

Pacheco ha acumulado más de 12,200 likes en OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres donde los creadores pueden ganar dinero con los usuarios que se suscriben a su contenido: los “fans”.

“Los creadores pueden optar por que los espectadores tengan suscripciones mensuales (que empiezan desde $ 4.99 y pueden llegar hasta $ 49.99) o pueden tener páginas gratuitas donde cobran a los espectadores por acceder contenido específico de pago por visión (PPV). Algunos creadores pueden tener ambas, una página de suscripción y una página gratuita, para optimizar sus ganancias”, según Bustle.

Pacheco comparte videos en su cuenta para suscriptores de pago.

4. No está claro si el ataque de los ladrones esta relacionado con su influencia en las redes sociales

“My reaction was to get the gun and to defend. They could have killed me. They could have killed my son. They were shooting right over his head. They didn’t care.” Ansley Pacheco said she was shot at at least 6 times during a home invasion 10/4. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/SGNStPLK0S — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) October 20, 2020

Hasta ahora, “los ladrones no han sido detenidos por la policía”, según The Daily Mail.

La pareja “no tiene idea” de quién pudo haber estado detrás del robo, continuó el medio.

5. Pacheco cuenta con más de 18,000 seguidores en Twitter y tiene 1.2 millones ‘likes’ en TikTok

I hate when people talk what they don’t know 😒 like seriously.. stfu! — Ansley Pacheco 🦋 (@Ans_leey) October 22, 2020

Además de su influencia en Instagram y OnlyFans, Pacheco ha acumulado muchos seguidores en TikTok y Twitter también.

En Twitter, cuenta con más de 18,000 seguidores. Su último tuit, que fue publicado el 21 de octubre, escribió: “Odio cuando la gente habla en serio de lo que no saben…. [¡Cállate de una p*** vez!”]. No está claro si se refería al robo.

También tiene más de 1.2 millones de ‘likes’ en TikTok, donde comparte videos de su vida cotidiana, incluidos estilos de vestuarios y baile.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com