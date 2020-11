Janet y Gavin Irvin: Madre e hijo blancos fueron los últimos en ver a Quawan Charles, de 15 años, con vida

Janet y Gavin Irvin son una pareja de madre e hijo blancos que fueron las últimas personas que se confirmó habían estado con Quawan Charles antes de que lo encontraran muerto el 3 de noviembre. La familia de Quawan lo reportó desaparecido el 30 de octubre. Ese día, Quawan, un adolescente negro de 15 años, había sido recogido por Gavin Irvin, de 17 años, y su madre, Janet Irvin, de 37 años, según los registros públicos.

El padre de Quawan, Kenneth Jacko, dijo que Gavin Irvin luego confirmó a las autoridades que Quawan fue a su casa por un tiempo. Esto significa que la familia Irvin fueron las últimas personas que se confirmó estuvieron con Quawan antes de que se encontrara su cuerpo.

Quawan, apodado “Bobby”, fue encontrado muerto tres días después. Su cuerpo fue descubierto en un campo de caña de azúcar en una zona rural de Luisiana, luego de que las autoridades usaran torres celulares para localizar su teléfono celular. Su rostro estaba desfigurado. Un informe preliminar de la autopsia citó “ahogo” como la causa de la muerte, pero la oficina del alguacil ha confirmado desde entonces que están tratando su muerte como una investigación de homicidio.

#QuawanCharles was 15. His disfigured body was found near Baldwin, Louisiana four days after he went missing. His family, who wants an independent autopsy, says police refused to issue an Amber Alert and officials told them he likely drowned. What happened, @AGJeffLandry? pic.twitter.com/ATyPACNPmo — Be A King (@BerniceKing) November 15, 2020



La familia de Quawan publicó la foto de su rostro desfigurado después de que les recordara a la muerte de Emmett Till, dijo el activista local Andre Arceneaux a The New York Times. Su madre, Roxanne Nelson, le dijo a The Washington Post que quiere que Janet Irvin sea “responsabilizada” de lo que le sucedió a Quawan.

Esto es lo que necesitas saber:

Quawan Charles fue recogido en la casa de su padre por Janet y Gavin Irvin sin el permiso de sus padres

El 30 de octubre, se creyó por primera vez que Quawan estaba desaparecido cuando su madre, quien se esperaba fuera a recogerlo a la casa de su padre para que le cortaran el pelo a las 3 p.m., todavía no había recibido noticias de él a las 7 p.m. “Su padre tumbó la puerta cerrada de su dormitorio”, informó The New York Times, y descubrió que Quawan se había ido.

Según The New York Times, la policía inicialmente “aseguró a los padres de Quawan que probablemente estaba en un partido de fútbol o con amigos”, y no emitieron una Alerta Amber. La familia de Quawan investigó por su cuenta, según The Washington Post, y se enteró de que Janet y Gavin Irvin habían recogido al niño alrededor de las 3 p.m. ese día. Luego condujeron hasta su casa en Iberia Parish, un área vecina donde el cuerpo de Quawan fue encontrado más tarde el 3 de noviembre, informó The New York Times.

Jacko le dijo a The Washington Post que ni él ni la madre de Quawan conocen a los Irvin, ni les dieron permiso para llevarse a su hijo. Le dijo a The Washington Post que las autoridades han visitado la casa de Irvin y que Gavin Irvin confirmó lo que les había sucedido.

Down in Iberia Parrish Louisiana, a white woman named Janet Irvin claims to have picked up a 15 year old Black child #QuawanCharles from his home without his parents permission in order to hang out with her son Gavin. Quawan’s badly beaten corpse was found in a lake nearby — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) November 12, 2020

“[Gavin] dijo que Quawan se levantó y dijo que se iba”, dijo Jacko a The Post. “[Gavin] preguntó adónde iba Quawan, y después de eso, desapareció”.

Los Irvin viven en un parque de casas rodantes en Loreauville, Luisiana, y recientemente fueron desalojados, informó The Post. La oficina del alguacil a cargo de la investigación de la muerte de Quawan no ha indicado que ninguno de los Irvin sea sospechoso y “no encontró nada sospechoso” durante un registro en la casa de los Irvin, informó The Post. La policía tampoco ha calificado la muerte de homicidio.

Aún así, la madre de Quawan lo ve de manera diferente. Según The Post, en una vigilia reciente por su hijo, Nelson dijo: “Quiero que la señora que vino a buscar a mi hijo sin mi permiso, el permiso de su padre, rinda cuentas. Los llevó a su casa. Estaba vivo y bien cuando estuvo aquí, y ahora está muerto”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com