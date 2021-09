Janene Hoskovec: Mujer de Nebraska tose sin mascarilla sobre madre e hija: ¿Quién es?

Janene Hoskovec es una mujer acusada de toser sobre una madre y su hija mientras compraban en una tienda Super Saver en Lincoln, Nebraska. El video del incidente, registrado el pasado 3 de septiembre, se volvió viral después de que se publicara en distintas redes sociales.

Hoskovec, de 55 años, trabaja para SAP y la compañía dijo en un comunicado que está “investigando la situación”. La mujer, que en el video aparece sin mascarilla, confrontó a los otros compradores porque usaban máscaras.

Hoskovec fue identificada por primera vez como la mujer que aparece en el video por el creador de TikTok /ThatDaneshGuy, quien es conocido por investigar y encontrar personas en videos e historias virales. Danesh, quien dijo que trabajó junto con otro usuario de TikTok, Guilt, para confirmar la identidad de Hoskovec, publicó un video en el que la nombraba el este martes 7 de septiembre, lo que llevó a la declaración de SAP.

SAP dijo en su comunicado publicado en Twitter: “La salud y la seguridad de nuestros empleados y las comunidades en las que vivimos y trabajamos son de suma importancia para nosotros. Nos tomamos muy en serio el incidente de un empleado de SAP e investigamos la situación”. SAP es una empresa de software con sede en Alemania.

Hoskovec no pudo ser contactada por Heavy para que realice comentarios sobre lo ocurrido, ni tampoco hizo publicación alguna sobre el video y las acusaciones realizadas en su contra. El Departamento de Policía de Lincoln y la tienda Super Saver tampoco hecho comentarios al respecto.

El video fue publicado por primera vez en Reddit por la mujer sobre la que tosió Hoskovec. Ella tituló el video en el subreddit de Lincoln, “Anti-Máscara Karen deliberadamente tosiéndome en el Super Saver de South 27th”.

También fue publicado en TikTok por su hija de 13 años, lo cual colaboró con su viralización. Se difundió en Twitter después de que fuera compartido por cuentas populares como Fifty Shades of Whey, quien escribió en su tuit: “El negacionista de COVID en Nebraska tose con los compradores en un supermercado… Esta mujer fue vista por última vez en un Super Saver en Lincoln, Nebraska, tosiendo deliberadamente sobre personas inocentes y rociando sus aerosoles en medio de una pandemia mortal”.

El padre de la niña de 13 años, que no estaba en la tienda, también compartió el video en Twitter y escribió: “Ella instigó todo. Escogió a una madre / hijo para acosar. Creo que solo querían escapar. La mujer siguió siguiéndolos. Algunas otras personas intervinieron. El Super Saver en el que estaban realmente no hizo nada: decirle a la señora que se fuera / use máscara, etc.”.

Esto es lo que debes saber sobre Janene Hoskovec y el video viral:

1. El video muestra a una mujer tosiendo varias veces sobre una madre y su hija, culpándolas por ser sus “alergias” y luego llamándolas “ovejas”

COVID-denier in Nebraska coughs on shoppers at a supermarket pic.twitter.com/Ejy9HfsshS — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 7, 2021

El incidente ocurrió el 3 de septiembre de este año en la tienda Super Saver, cerca de South Pointe Mall, en South 27th Street y Pine Lake Road, según la mujer sobre la que Hoskovec. El video muestra a una mujer empujando su carrito de compras hacia la mujer que está grabando, y tosiendo varias veces. Mientras tose, la mujer dice: “Disculpe, estoy saliendo”. Luego les dice a la mujer y a su hija: “Miren, chicas, son tan lindas… son tan ovejas”.

La mujer que graba le preguntó a a Hoskovec por qué no llevaba una máscara, y ella respondió: “Porque no necesito tener una. Yo no estoy enferma y tú tampoco”.

Cabe recordar que en la ciudad de Lincoln y el condado de Lancaster, Nebraska, aún rige el uso obligatorio de mascarilla para todos los espacios interiores no residenciales, tanto para personas vacunadas como no vacunadas, según el departamento de salud del condado.

En el video, la mujer ignora las solicitudes de madre e hija para que deje de toser sobre ellas. Continúa tosiendo varias veces y les dice: “Son mis alergias”. Luego agrega: “Hace dos años, antes de que alguien comenzara a hablar sobre COVID, estabas de acuerdo con eso”. El video muestra a un empleado que se acerca para intervenir. La víctima le dice que Hoskovec les ha estado tosiendo, a lo que la agresora responde: “Tengo mis alergias. Y ella se asustó”.

La usuaria de Reddit que publicó el video, Jessabird, escribió en su publicación: “Así que mi hija y yo estábamos en la tienda esta noche para recoger algunos alimentos cuando esta señora se acercó a nosotras y dijo cortésmente: “disculpe”, y para ser honesta pensé que me iba a pedir ayuda o preguntarme dónde estaba algo. Estaba a punto de decir: ‘No trabajo aquí, señora’, cuando me preguntó por qué llevábamos máscaras. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella misma no estaba usando una”.

Jessabird agregó:

Comencé a alejarme, mientras respondía: ‘Debido a la variante Delta, y también porque hay un mandato’. Luego continuó sobre cómo nació y se crió aquí en Nebraska, y es una lástima que algunos habitantes de Nebraska se hayan convertido en ovejas. Me preguntó si me había puesto una vacuna y dijo que mi hija y yo no necesitamos usar máscaras porque nos vemos jóvenes y saludables. Había varias personas alrededor con máscaras, pero por alguna razón ella eligió meterse conmigo y con mi hija. Al final de este video, un pobre chico que trabaja allí trató de intervenir y básicamente nos dijo a todos que fuéramos por caminos separados. Karen se alejó y le conté al chico lo que pasó. Dijo que no era la primera vez que tenía que lidiar con personas como ella en el trabajo. Luego intenté continuar con mis compras, pero esta señora me siguió por la tienda. Le dije que necesitaba mantener la distancia y que toser sobre mí fue un asalto. Ella se rió y siguió diciendo: ‘Mírate, ¡es tan lindo lo asustada que estás!”. “En ese momento, estaba absolutamente lívida, haciendo todo lo posible por mantener la calma frente a mi hija. No terminé mis compras, sino que fui a la caja automática para pagar mis cosas. Luego me siguió para usar el autopago junto al mío. Le informé al empleado que manejaba las cajas que esta mujer me había agredido en la tienda al toserme deliberadamente, pero no esperé para ver qué respondería el empleado. Realmente quería sacarnos de allí”, explicó la víctima.

Según el Departamento de Salud del condado de Lincoln-Lancaster, se ha establecido un mandato de mascarilla desde el 26 de agosto y se prevé que continúe hasta al menos el 30 de septiembre de 2021. La ciudad dijo en su sitio web, que “la variante delta ha provocado un gran aumento en la transmisión comunitaria de COVID-19 en el condado de Lancaster. Es importante que todos ayuden a frenar la propagación del virus usando máscaras en el interior”.

La ciudad agregó: “Todas las personas mayores de dos años deben usar una máscara en el interior que no sea una residencia, ya sea que hayan sido vacunados o no. Si no está completamente vacunado, su mascarilla es una de las herramientas más poderosas que tiene para protegerse a sí mismo y a los demás”.

We have posted before about the anti-masking free-for-all at Super Saver Foods, where the owner, city council member Jane Raybould, appears to not enforce the city mask mandate. Over and over we have heard reports and seen photos of the masking violations there. pic.twitter.com/4BvJH7o9uS — Seeing Red Nebraska (@SeeingRedNE) September 4, 2021

La mujer que publicó el video agregó en Reddit: “Quiero agregar algo… No necesariamente me gusta cómo manejé esto en la tienda. No debería haberme comprometido con esta dama una vez que supe de lo que realmente quería hablar. Estaba tan sorprendida por su comportamiento que apenas pude pensar en nada que decir. Ojalá me hubiera a comprar a otro lugar. No fue una experiencia divertida ni graciosa. Más bien fue extraño. Entiendo que algunas personas no quieren protegerse, pero no voy a tratar de discutir con ellos. Me ocupo de mis asuntos y espero que los demás se ocupen de los suyos. Como dije anteriormente, ni siquiera me di cuenta al principio de que esta dama no llevaba una máscara. Pero es un gran problema cuando un adulto recurre a escupir sus gérmenes desenmascarados sobre extraños en un entorno público”.

2. Hoskovec, licenciada en derecho, trabaja como socio cliente en SAP y dice en Linkedin que ayuda a “navegar por las complejidades legales, financieras y IT -tecnológicas- de la transformación digital”

Hoskovec ha vivido en Arizona durante varios años y ha trabajado en SAP durante los últimos tres años, según su perfil de LinkedIn.

Ella escribió en Linkedin: “Ayudando a navegar las complejidades legales, financieras y de IT de la transformación digital. Hablemos de su gente y cómo llevarlos a su viaje de transformación. Con 20 años de experiencia en ventas de tecnología, me apasiona ayudar a las organizaciones a navegar por las complejidades legales, financieras y de IT de la transformación digital. Cuando las organizaciones aprovechan el poder de los paisajes digitales que son cohesivos, progresivos y seguros, las libera para competir con éxito y prosperar en la economía digital moderna que cambia rápidamente”.

Hoskovec fue ejecutiva de cuentas en SAP en Tempe, Arizona, de junio de 2018 a junio de 2020, y se convirtió en socio cliente en Tempe en junio de 2020. Hoskovec trabajó anteriormente como ejecutiva de cuentas en SAP en Scottsdale, Arizona, de 2006 a 2008.

Según su perfil de Linkedin, Hoskovec trabajó anteriormente para un socio de SAP, SNP, como ejecutiva de cuentas en Scottsdale de 2016 a 2018, y fue contratista independiente, trabajando como gerente de proyectos en Scottsdale de 2007 a 2015. También ha trabajado en IBM y Hewlett Packard. De 1998 a 1999, fue especialista en documentos técnicos en la NASA en el Dryden Flight Research Center, en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, según su Linkedin.

3. Hoskovec, que vive en Arizona pero tiene familia en Lincoln, Nebraska, ha trabajado en SAP desde 2018

Hoskovec vive en Scottsdale, Arizona, según sus perfiles de redes sociales y registros públicos. Pero ella es originaria de Nebraska y tiene familia en el área de Lincoln.

Se graduó de Lincoln High School en 1984, según un artículo archivado de The Schuyler Sun. Mientras estaba en la escuela secundaria en Nebraska, Hoskovec fue la presidenta de su clase, fue miembro de los equipos de natación y buceo y participó activamente en Campus Life, una organización juvenil cristiana, según el artículo.

Hoskovec tiene un título en derecho, pero no está claro si tiene licencia para ejercer la abogacía en algún lugar. No parece tener licencia en Arizona ni en Nebraska.

4. Hoskovec asistió a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Universidad de Colorado y la Universidad Estatal de Arizona

Hoskovec asistió a la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU. (USAF, por su siglas en inglés), donde estudió ingeniería, según su perfil de Linkedin. Fue miembro de los equipos universitarios de buceo y paracaidismo. No queda claro de inmediato si se graduó de la academia y sirvió en la Fuerza Aérea. Los artículos en The Schuyler Sun y The David City Banner-Press de 1984 muestran que el congresista Doug Bereuter la nominó para un cargo en la USAF.

De acuerdo con su perfil de Linkedin, Hoskovec se graduó de la Universidad de Colorado Boulder con una licenciatura en periodismo en 1990. Luego completó su maestría en administración de empresas en la Universidad Estatal de Arizona en 1997. Hoskovec obtuvo su título de abogada en 2016 de la Arizona Summit Law School, enfocándose en negocios, tecnología , propiedad intelectual y contratos. Ella también tiene un certificado de mediación de Arizona Summit Law School.

En Linkedin, Hoskovec dijo que fue pasante legal en derecho laboral en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de 2014 a 2015 y fue pasante legal en derecho comercial y de contratos en la ley CBCG en 2014. Una publicación de Facebook ahora eliminada por un ex empleador celebró a Hoskovec como un veterana de la Fuerza Aérea.

5. El Departamento de Policía de Lincoln está investigando; en otros casos similares de otros estados, los agresores como Hoskovec han enfrentado cargos criminales

Algunas personas identificaron erróneamente a otra mujer en las redes sociales como la mujer del video. Danice Trauernicht Brod escribió en Facebook: “Hola a todos, me ha llamado la atención que hay un video que circula en Facebook de una señora tosiendo sobre los clientes de Super Saver sin usar una máscara. Puedo asegurarles que las acusaciones que se me han hecho son completamente FALSAS. La persona en el video NO soy yo. Me he puesto en contacto con el Departamento de Policía de Lincoln y han comenzado su investigación para encontrar al culpable real. Les pido que si ven esta publicación por favor compartan. Gracias”.

El empleador de Brod, el concesionario de automóviles Lincoln DuTeau Chevrolet, dijo en Facebook: “Estamos muy tristes por los eventos que tuvieron lugar en Super Saver en S 27th St. Lo que más nos duele es que culpan a una empleada nuestra por algo que ella NO HIZO. Danice Brod no es la dama que muchos de ustedes están viendo en un video reciente. Danice es una mujer increíblemente amable con el corazón más grande. Le pedimos que deje de publicar y difamar su nombre. Ella es una persona increíble y una empleada fabulosa. Por favor, si ha publicado algo sobre este video que menciona su nombre, le pedimos que lo elimine. Gracias”.

La Policía de Lincoln no ha comentado sobre su investigación O si Hoskovec podría enfrentar cargos. En otros estados, se ha arrestado y condenado a personas por cargos en situaciones similares. En abril de 2021, en Florida, una mujer llamada Debra Hunter recibió 30 días de cárcel después de haber admitido que tosió sobre un paciente con cáncer en junio de 2020 en una tienda Pier 1 Imports en un centro comercial, informó WJXT. Otros han sido acusados ​​de realizar una amenaza terrorista, alteración de la paz y agresión en incidentes similares en varios estados.

La ciudad de Lincoln dijo en su sitio web: “Si está completamente vacunado, usar una máscara en el interior le brinda protección adicional contra la infección. Las personas completamente vacunadas están bien protegidas contra enfermedades graves y la muerte por COVID-19, incluida la variante Delta. Pero estamos viendo casos en personas vacunadas y pueden infectar a otras. Es por eso que incluso si está completamente vacunado, ahora debe usar una máscara en el interior. Para que las máscaras funcionen correctamente, deben cubrir completamente la nariz y la boca y ajustarse cómodamente a los lados de la cara y alrededor de la nariz”.

¿Qué harías tú si una mujer tose sin mascarilla sobre ti, en plena pandemia de COVID-19?

LEER MÁS: Grave advertencia del Dr. Fauci sobre las camas de UCI: ¿Qué dijo?

Sigue a AhoraMismo en Instagram