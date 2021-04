James Dailey, en el corredor de la muerte desde 1987: ¿dónde está hoy?

James Dailey permanece en el corredor de la muerte en Florida y se le concedió una suspensión temporal de la ejecución. Su ejecución estaba programada para noviembre de 2020, antes de que se concediera la suspensión.

Dailey fue condenado por el brutal asesinato en 1985 de Shelly Boggio, de 14 años, en Florida. Fue encontrada desnuda en una vía fluvial con 31 puñaladas en el cuerpo. Muchas de las heridas estaban en sus manos, y la policía dijo que probablemente eran heridas defensivas mientras trataba de protegerse. Un médico forense dijo que probablemente estaba viva cuando la arrastraron al agua y la dejaron ahogarse, según The New York Times Magazine.

El caso fue examinado en ABC 20/20 en “The Perfect Liar”, un episodio que analiza el uso de informantes confidenciales en la cárcel . El episodio se tranmitió a las 9PM, Hora del Este, el viernes 23 de octubre de 2020.

Esto es lo que necesita saber:

THIS STORY should shake your faith in our legal system: Paul Skalnik is a “con man” & ex-cop who cheated his wives, ratted on strangers, & racked up arrests. Hard to fathom a less credible informant – but there’s a man on death row rn on his testimony https://t.co/b1qMxERoPg

Dailey permanece en el corredor de la muerte y está encarcelado en la Institución Correccional Union en Raiford, Florida, según su historial de prisión. Raiford es una ciudad de menos de 300 personas en el centro norte de Florida, fuera de su población de reclusos en la prisión estatal. La prisión tiene una población de 2.172, según su sitio web.

Dailey tiene ahora 75 años. Fue condenado a muerte el 7 de agosto de 1987 después de que un jurado lo declarara culpable de la muerte de Boggio en el condado de Pinellas, Florida.

Aquí está su historial de prisión:

“Based on the known history of informant convict felon Paul Skalnik, I do not see the fairness in executing James Dailey,” says a retired special agent in charge of the FBI’s Jacksonville division.

“His guilt is certainly not beyond a reasonable doubt.”https://t.co/TW3K2Ziiag pic.twitter.com/LM6sGRSEIc

— Opinion by Tampa Bay Times (@TBTimes_Opinion) January 4, 2020