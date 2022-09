J.R. Ridinger: así reaccionaron sus amigos a su repentina muerte

Varios ex participantes de Dancing With the Stars están de luto por una pérdida repentina y trágica.

El 31 de agosto de 2022, Loren Ridinger compartió la devastadora noticia de que su amado esposo, J.R. Ridinger, había muerto mientras estaba de vacaciones con su familia. J.R. era un millonarionde Miami que tenía muchos amigos en el negocio del entretenimiento.

“Si bien no puedo hablar y estoy en estado de shock, debes saber que estoy rota, me han arrancado el corazón”, comentó en su publicación en Facebook. Ella reveló que su esposo sufrió una “embolia pulmonar repentina” y que “se fue en sólo un segundo”.

“Os ruego que oréis y meditéis por él. Estoy destruida. Estoy hecha pedazos. Y nunca volveré a ser la misma. Te amo, cariño. Te amo con todo mi ser. Todo lo que soy es gracias a nosotros. Éramos una fuerza, juntos podemos lograr cualquier cosa”.

Esto es lo que necesita saber:

Loren recibió decenas de mensajes de amigos tras la muerte de su marido

Poco después de que Loren compartiera sus publicaciones en las redes sociales, varios de sus conocidos y amigos le dijeron que estaban pensando en ella y que estaban disponibles en caso de que necesitara algo durante este momento difícil.

Los ex concursantes de DWTS publicaron bastantes comentarios:

“Te quiero mucho. Siempre aquí para ti y Amber para siempre”, comentó Kim Kardashian.

“Los recuerdos fueron lo que ustedes dos fueron mejores en crear. Experiencias para todos. Un lugar donde todos se sintieron amados y especiales. Los recuerdos que tendré con JR y contigo @lorenridinger durarán toda la vida. Mi corazón se rompe por ti y por @amberridinger. JR será muy extrañado. Siempre estaré aquí para ustedes. Te quiero mucho”, escribió en sus stories de Instagram.

“No puedo creer esto. Loren, estás en nuestros pensamientos y oraciones en este momento”, dijo Holly Robinson Peete.

“Mi más sentido pésame para usted y su familia. Les envío todo mi amor”, escribió Kim Zolciak Biermann.

Loren también recibió el apoyo de Kris Jenner, Scottie Pippen, Victoria Beckham y Jamie Foxx.

La familia DWTS recientemente lamentó otra pérdida trágica

En agosto de 2022, la actriz Anne Heche tuvo un accidente automovilístico. Terminó muriendo a causa de los daños que sufrió, según la revista People. Tenía apenas 53 años.

“Hoy perdimos una luz brillante, un alma amable y alegre, una madre amorosa y una amiga leal”, dijo un representante a People en un comunicado. “Anne será profundamente extrañada, pero vive a través de sus hermosos hijos y de su fenomenal trabajo. Su valentía por estar siempre firme en su verdad, difundiendo su mensaje de amor y aceptación, seguirá teniendo un impacto duradero”.

Varias personas de la familia DWTS compartieron sus condolencias en las redes sociales, incluido el socio profesional de Heche, Keo Motsepe.

“Te amo @anneheche”, subtituló Motsepe una publicación de Instagram que contenía algunas fotos de él con Heche durante su tiempo en el programa.