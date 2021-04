Al menos 44 muertos por una estampida en Israel: [IMÁGENES FUERTES]

Al menos 44 personas murieron durante una peregrinación judía ortodoxa en Merón, al norte de Israel. El evento más multitudinario en Israel desde que comenzó la pandemia del COVID-19 terminó este viernes con una tragedia histórica.

Tal como lo señala la BBC, el servicio nacional de emergencia Magen David Adom (MDA) indicó que además de los muertos hay al menos cien personas heridas. Tan solo una decena se encuentra en condiciones críticas. Cabe indicar que la noticia se encuentra en constante actualización. El número de muertos y heridos puede variar en las próximas horas.

En un primer momento se especuló con la posibilidad de que hubiera habido un derrumbe. Más tarde, el MDA confirmó que se trató de una estampida.

El evento reunió a alrededor de 100 mil religiosos ortodoxos en el Monte Merón de Galilea. Allí celebraron una fiesta típica marcada por los bailes, los cantos y las hogueras.

Los videos difundidos en las redes sociales daban cuenta de las miles de personas apiñadas que formaban la peregrinación hacia el monte Nerón para la celebración de la fiesta religiosa anual Lag Ba’Omer.

El diario Haaretz, de Israel, recogió el testimonio de una persona que estaba en el lugar al momento de los hechos: “Sucedió en una fracción de segundo; la gente simplemente cayó al suelo, pisoteándose entre sí. Fue un desastre”.

El motivo que desencadenó la catástrofe está tratando de esclarecerse. La periodista israelí Rubi Hammerschlag dijo a la AFP que “la gente se amontonaba una encima de otra”.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se manifestó sobre la tragedia y decretó un día de luto nacional. Primero lo hizo a través de las redes sociales; horas más tarde acudió al lugar de los hechos.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said the stampede that killed at least 44 people at a Jewish pilgrimage site on Friday was one of the "worst" disasters in Israel's history

“La catástrofe del monte Merón es una de las mas graves que ha golpeado al Estado de Israel”, adelantó en su cuenta de Twitter.

Benjamin Netanyahu viajó al lugar de la catástrofe para ponerse al tanto de la situación.

El Primer Ministro pidió paciencia al pueblo de Israel para que los investigadores y rescatistas puedan confirmar la identidad de los muertos y heridos.

Dozens of people have been killed in a stampede at a Jewish religious festival in Israel's north. Prime Minister Benjamin Netanyahu has described the tragedy as a "heavy disaster." It's feared at least 38 people are dead.

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) April 30, 2021