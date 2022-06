Desastre en Irán: Descarriló un tren y 21 personas murieron – FOTOS Y VIDEOS

Un tren de pasajeros que viajaba por el este de Irán chocó contra una excavadora y casi la mitad de sus vagones descarrilaron antes del amanecer del miércoles. Al menos 21 personas murieron y otras 87 resultaron heridas por el trágico accidente, según confirmaron las autoridades locales.

Según informa The Associated Press (AP), El descarrilamiento ocurrió cerca de la ciudad desértica de Tabas, situada a alrededor de 550 kilómetros (unas 341 millas) al sureste de la capital, Teherán.

Train derailment in eastern Iran kills at least 17 https://t.co/uUdZvvEQlw — BBC News (World) (@BBCWorld) June 8, 2022

El tren, operado por el Ferrocarril de la República Islámica, administrado por el estado, transportaba a unas 350 personas en su viaje desde la ciudad de Tabas hasta la ciudad de Yazd. La ruta había comenzado como un tren nocturno que salía de la ciudad santa de Mashhad.

Según muestran las imágenes posteriores al accidente, la locomotora del tren chocó contra una excavadora y los vagones, al golpear contra la maquinaria, y causaron el descarrilamiento. No obstante, hasta el momento las autoridades no precisaron cómo ocurrió el desastre cerca de un puente ferroviario.

Por su parte, las tomas aéreas del lugar del desastre mostraban vagones de tren de costado, con algunos rescatistas corriendo hacia el lugar mientras trataban de atender a los heridos.

#UPDATE

June 8 – Death toll from today's train derailment has increased to 17, according to the governor of Tabas in eastern #Iran, adding that the figure is expected to rise.

At least 30 others have been injured, five of whom are in critical condition. pic.twitter.com/DtRIBEJgeA — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) June 8, 2022

“Los pasajeros rebotaban en el automóvil como pelotas en el aire”, dijo un pasajero herido no identificado a la televisión estatal iraní, según cita AP.

La agencia de noticias estatal IRNA comunicó las cifras de víctimas, citando a funcionarios de emergencia.

La escasa señal donde ocurrió el descarrilamiento dificultó las tareas de rescate

Los equipos de rescate con ambulancias y helicópteros llegaron a la zona remota donde la comunicación es deficiente. Más de una docena de personas sufrieron heridas graves y algunas fueron trasladadas a hospitales locales, dijeron las autoridades.

La televisión estatal luego transmitió imágenes de un hospital donde los heridos recibieron tratamiento. Uno de los heridos le dijo a la emisora ​​que sintió que el tren frenaba repentinamente y luego disminuía la velocidad antes del descarrilamiento.

At least 17 people have been killed after a train carrying around 350 passengers derailed following a collision with an excavator near the Iranian city of Tabas, on Wednesday. (Photo: AP)#Iran #Train #Derailment #TrainAccident #World #ITPhotoblog pic.twitter.com/yK5Ayyx2Ig — IndiaToday (@IndiaToday) June 8, 2022

El incidente ocurrió a unos 50 kilómetros (30 millas) de la ciudad de Tabas, precisaron las autoridades iraníes.

El informe dice que el accidente está bajo investigación, pero al mismo tiempo sugieren que el ferrocarril chocó con una excavadora cerca de las vías, aunque no quedó claro de inmediato por qué una excavadora habría estado cerca de las vías del tren en la oscuridad.

Un funcionario nacional sugirió que podría haber sido parte de un proyecto de reparación, según consigna AP.

Ebrahim Raisi, presidente de Irán, anunció la apertura de una investigación para determinar las causas del fatal accidente ferroviario

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ofreció sus condolencias por el accidente y anunció que se emprendería una investigación para determinar las causas de la tragedia.

El peor desastre ferroviario de Irán se produjo en 2004, cuando un tren fuera de control cargado con gasolina, fertilizante, azufre y algodón se estrelló cerca de la histórica ciudad de Neyshabur. Por el accidente, murieron 320 personas, otras 460 resultaron heridas y cinco aldeas sufrieron severos daños materiales. En 2016, una colisión de trenes en el norte de Irán mató al menos a 43 personas e hirió a unas 100.

Iran: At least 10 people killed as passenger train derails A passenger train partially derailed in eastern Iran early Wednesday, killing at least 17 people and injuring 50 more, including some critically, authorities said. The report said the number of casualties could rise, though initial details about the disaster involving a train reportedly carrying some 350 passengers remained unclear. Four of the seven cars in… 2022-06-08T08:54:00Z

Irán tiene unos 14 mil kilómetros (8.700 millas) de líneas ferroviarias en todo el país, aproximadamente dos veces y media el tamaño de Texas, reporta AP. Su sistema ferroviario envía personas y mercancías por todo el país, especialmente en las zonas rurales.

Irán también tiene unas 17 mil muertes anuales en sus carreteras, uno de los peores registros de seguridad vial del mundo. Según la información recogida por AP, el alto número de víctimas se atribuye al gran desprecio por las leyes de tránsito, vehículos inseguros y servicios de emergencia inadecuados.

