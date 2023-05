Video: El supuesto intento de asesinato de Ucrania a Vladimir Putin

La guerra entre Rusia y Ucrania no da tregua, y este miércoles las autoridades de Rusia acusaron a su adversario de atacar el Kremlin con dos drones durante la noche, en un supuesto intento por asesinar al presidente Vladimir Putin. Sin embargo, el gobierno ucraniano negó cualquier participación.

El Kremlin, según consigna The Associated Press (AP), denunció el supuesto intento de ataque como un “acto terrorista” y dijo que las fuerzas militares y de seguridad rusas “inhabilitaron” los drones antes de que pudieran llevar a cabo el ataque. No dio más detalles.

Un comunicado en el sitio web del Kremlin dice que los escombros de los vehículos aéreos no tripulados cayeron en los terrenos de la sede del gobierno de Rusia, pero no causaron ningún daño. El comunicado, que no explicó qué causó la ruptura de los drones, dijo que no se reportaron víctimas.

Un video publicado durante la noche en un canal local de Telegram de noticias de Moscú, que parecía haber sido filmado al otro lado del río desde el Kremlin, mostraba lo que parecía humo elevándose sobre el Kremlin. Según el texto que acompaña a la filmación, los residentes de un edificio de apartamentos cercano informaron haber escuchado explosiones y visto humo alrededor de las 2:30 a. m. hora local. Sin embargo, fue imposible verificar de forma independiente las imágenes publicadas.

El asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, argumentó que no tendría sentido atacar al Kremlin durante la guerra de Rusia contra su país.

Ante la versión que comenzó a circular por distintos medios de noticias del mundo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, comunicó que las fuerzas de su país no atacaron el Kremlin ni quisieron matar a Putin.

Según dijo el portavoz presidencial Dmitry Peskov a la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti, Putin no estaba en el Kremlin en ese momento y estaba en su residencia de Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú.

“No atacamos al Kremlin porque, en primer lugar, no resuelve ningún problema militar. Absolutamente. Y esto es extremadamente desventajoso desde el punto de vista de la preparación de nuestras medidas ofensivas”, dijo Podolyak, según recoge AP.

Y en la misma línea, agregó: “Y lo más importante, permitiría a Rusia justificar ataques masivos en ciudades ucranianas, en la población civil, en instalaciones de infraestructura. ¿Porqué necesitamos esto?”.

Dudas respecto a la demora de Rusia para comunicar el supuesto ataque al Kremlin

Como consecuencia de que el Kremlin demoró más de lo pensado para comunicar el supuesto ataque y difundir las primeras imágenes del mismo, muchos son los que dudan de la veracidad de la versión que salió desde Rusia.

“Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente de Rusia, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo, donde se esperan dignatarios extranjeros”, se lee en el comunicado del Kremlin.

Rusia se reserva el derecho de responder “cuando y donde lo considere oportuno”, dice el comunicado.

Poco antes de que saliera la noticia sobre el presunto ataque, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, prohibió el uso de drones en la capital rusa, con excepción de los drones lanzados por las autoridades.

Sobyanin no citó el motivo de la prohibición, solo dijo que evitaría “el uso ilegal de drones que pueden obstaculizar el trabajo de las fuerzas del orden”.

