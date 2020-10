Influencer de fitness que había dicho que COVID-19 era un engaño muere por coronavirus

Dmitriy Stuzhuk, un influencer del fitness ucraniano de 33 años, murió pocos días después de compartir que había dado positivo por COVID-19. El 14 de octubre, Stuzhuk recurrió a Instagram para decirle a sus 1.1 millones de seguidores que, aunque antes había pensado que el virus era un engaño, terminó contrayéndolo en un viaje a Turquía.

En su publicación en las redes sociales, Stuzhuk reveló que fue hospitalizado en Ucrania, pero que su condición era estable. Esa fue su última publicación. El 16 de octubre, la ex esposa de Stuzhuk, Sofía, quien también es una influencer con más de 5.2 millones de seguidores, publicó en su Instagram que él había muerto.

Según Sky News, Stuzhuk fue dado de alta del hospital tras de una estadía de 8 días, pero luego experimentó problemas cardíacos después de regresar a casa. El medio informó que lo llevaron de regreso al hospital, y Sofía compartió que su condición era “grave” y que estaba “inconsciente”.

Dijo que Stuzhuk tenía “problemas con su sistema cardiovascular… su corazón no se está recuperando. Su estado es extremadamente grave. Nadie puede hacer nada con esto. Hice todo lo que pude para que el padre de mis tres hijos viva. Pero nada depende de mí ahora”.

Stuzhuk y Sofia, de 25 años, se separaron hace seis meses y los dos tienen tres hijos juntos, y el más pequeño solo tiene nueve meses.

Stuzhuk escribió que no creía tener COVID-19 ya que no tenía fiebre y advirtió a sus seguidores que se tomaran el virus en serio



En su publicación del hospital, Stuzhuk dijo que era su octavo día con COVID-19. Dijo: “Quiero compartir cómo me enfermé y advertir enérgicamente a todos. También creí que COVID-19 no existía hasta que me enfermé. ¡LA ENFERMEDAD COVID-19 NO ES EFÍMERA! Y es pesada”. Dijo que comenzó a sentirse mal en su segundo día en Turquía, con sus primeros síntomas siendo inflamación en el cuello y dificultad para respirar. También tenía un poco de dolor de estómago, escribió.

Dijo que al día siguiente tenía tos, pero no fiebre. Dijo que no creía que fuera el virus, ya que no tenía el conocido síntoma de fiebre. Escribió que creía que sus síntomas podrían ser el resultado de practicar deportes, un cambio en su entorno y dormir con el aire acondicionado encendido. Agregó que cuando regresó a Ucrania, se sometió a varias pruebas, incluida una prueba de COVID “por si acaso” y obtuvo un resultado positivo.

Stuzhuk también escribió sobre su tratamiento y las condiciones en el hospital. Escribió que hay muchos problemas en el hospital, incluido el hacinamiento y la falta de alimentos. Dijo que le dieron un aparato respiratorio para proporcionarle más oxígeno y decidió continuar su tratamiento en casa ya que sentía que allí estaría más cómodo dadas las condiciones del hospital.

Stuzhuk compartió un par de fotos de sí mismo en el hospital junto con una imagen de texto más detallada diciéndole a sus seguidores:

Me di cuenta de que este virus en sí mismo es terrible y esto no es una neumonía normal. Quiero que los escépticos se den cuenta de que esto no es ficticio y que el virus da mucho miedo. Todo el mundo lo padece de una forma diferente: algunos tienen síntomas leves, otros no presentan síntomas y algunos tienen síntomas más graves. Nunca se sabe cómo puede suceder. Pero a pesar de todo siento que lo peor ya está detrás de mí y pronto me recuperaré. Cuídense ustedes, a sus seres queridos, usen máscaras y lávense las manos con más frecuencia. Esto es realmente importante ahora. Ahora, más que nunca, la vida es valiosa para mí porque tengo tres hijos maravillosos.

Su ex esposa publicó sobre su fallecimiento y agregó un tributo al padre de sus hijos



Sofia Stuzhuk publicó por primera vez sobre la muerte de su exmarido el 16 de octubre, escribiendo simplemente: “Dima ya no está con nosotros” y que su corazón había fallado. Compartió una imagen de ellos con sus hijos en la playa al atardecer. El 17 de octubre, escribió una publicación larga y un homenaje a su exmarido junto con una serie de fotos de ellos en pareja y con sus hijos.

En su publicación, escribió que solo tenía 19 años cuando los dos se juntaron, y cuando su relación terminó seis años después, se había vuelto más independiente y más fuerte. Ella reconoció que su relación no era perfecta y tenía muchos problemas, pero que habían pasado por mucho juntos y él le enseñó bastante. Ella dijo: “Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos, por las experiencias invaluables y por lo que me he convertido contigo”.

Terminó su publicación diciendo: “Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos. Lo siento mucho… Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de mis hijos. Eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles “.

Ucrania está experimentando un aumento en los casos de coronavirus en los últimos días, según las estadísticas proporcionadas por la Universidad John Hopkins. Desde el 18 de octubre, el país contaba con 307,301 casos en general y 5,762 muertes.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com