Mujer que murió a tiros en el Capitolio durante los disturbios de Washington D.C. ha sido identificada

Ashli Babbitt es una veterana de la Fuerza Aérea del área de San Diego que fue identificada como la mujer que fue asesinada a tiros cuando un grupo de partidarios de Trump invadieron el Senado del Capitolio de los EE.UU. En una escena sin precedentes que incluyó al vicepresidente siendo llevado a un lugar seguro, surgieron informes de disparos y artefactos explosivos improvisados, e imágenes de gente deambulando por las cámaras del Senado de Estados Unidos.

Un video gráfico de transmisión en vivo mostró a Babbitt yaciendo casi inmóvil en el suelo dentro del edificio del Capitolio mientras los partidarios de Trump se arremolinaban en un pasillo y deambulaban por las cámaras del Senado. El esposo de Babbitt le dijo a KUSI-TV en San Diego que ella era una “firme defensora del presidente Trump y una gran patriota para todos los que la conocían”, según la estación.

Su página de Twitter contenía referencias a QAnon. “Nada nos detendrá … Pueden intentarlo y probarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre D.C. en menos de 24 horas … ¡De la oscuridad a la luz!” escribió. Había retuiteado las cuentas de QAnon y al exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn.



Un video gráfico capturó el momento en que le dispararon a la mujer. A la vez que atraviesa una ventana y entra al vestíbulo del Portavoz, suena un disparo.

Advertencia: Video es perturbador.

NBC News informó, a través de fuentes, que un miembro de las fuerzas del orden le disparó a Babbitt.

Fue un día de violencia y disturbios. NBC también informó que la policía descubrió dispositivos explosivos improvisados en el recinto del Capitolio. Uno fue “detonado con seguridad” en la sede del Comité Nacional Republicano. New York Post informó que el oficial era de la policía del Capitolio.

Algunas personas usaban el nombre de Roberta Paulsen para referirse a la víctima y la llamaban mártir, en referencia a la película “Fight Club”. Sin embargo, la mujer baleada no se llama Roberta Paulsen; su nombre es Ashli Babbitt, según las noticias de KUSI en San Diego, que confirmó su identidad. La llamaron Ashli Babbit, pero las redes sociales muestran que el nombre correcto es Ashli Babbitt.

Un enfrentamiento armado tuvo lugar durante un tiempo frente a la puerta principal de la Cámara de Representantes en la tarde del 6 de enero. El caos se desarrolló cuando el Congreso se reunió para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Horas antes, el presidente Donald Trump celebró un mitin en el que criticó los resultados electorales, calificándolos fraudulentos y declarándose vencedor. Incluso funcionarios republicanos en varios estados indecisos han declarado que Trump no ganó las elecciones después de realizar auditorías e investigaciones.

the police opened the fucking gates. pic.twitter.com/HyDURXfoaB — katie (@cevansavenger) January 6, 2021

Mientras el Congreso debatía los votos electorales de Arizona, ante la objeción de los legisladores republicanos, algunas personas afuera comenzaron repentinamente a pelear con la policía del Capitolio y luego abrieron una brecha en la puerta del edificio del Capitolio, y finalmente llegaron al piso del Senado. Varios policías del Capitolio también resultaron heridos. Mientras las personas que irrumpieron en el edificio se refugiaron dentro del Capitolio, el video gráfico mostraba a la mujer tirada, ensangrentada alrededor de la boca, en el suelo. Aunque algunos partidarios de Trump en las redes sociales afirman que Antifa estuvo involucrado en la violación del Capitolio, la evidencia que ha surgido de las identidades de las personas hasta ahora ha demostrado que algunos son partidarios de QAnon y Trump, según sus cuentas de redes sociales.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Ashli Babbitt, quien recibió un disparo en el pecho, era “oficial de seguridad de alto nivel” cuando prestó servicio en la Fuerza Aérea de los EE.UU.

Quite a remarkable picture…. "when the government cares less about protecting you; and worries more about protecting them from you"… pic.twitter.com/CweRmXWR4s — TheLastRefuge (@TheLastRefuge2) January 6, 2021

Según KUSI, Babbitt era “una veterana de 14 años, que sirvió en cuatro giras con la Fuerza Aérea de los EE.UU. y fue una oficial de seguridad de alto nivel durante su tiempo en el servicio”.

CNN informó, a través de fuentes, que la mujer recibió un disparo en el pecho en los terrenos del Capitolio y que inicialmente estaba en estado crítico. Sin embargo, más tarde murió.

En el video de la transmisión en vivo, los partidarios de Trump gritaban que alguien fue asesinado y se enfocaron en la mujer, que estaba tirada en el piso con sangre saliendo de su boca. “Oh, m****, la mataron”, dijo uno.

Luego del tiroteo, el presidente Donald Trump publicó un video en el que declaró que la gente debería irse a casa y afirmó que los amaba.

“Conozco tu dolor. Sé que estás herido. Tuvimos una elección que nos fue robada”, dijo Trump.

“Fue una elección aplastante y todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero tienes que irte a casa ahora. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestra gran gente de la ley y el orden. No queremos que nadie resulte herido. Es un período de tiempo muy difícil. Nunca ha habido un momento como este donde sucedió tal cosa donde podrían quitárnoslo a todos. A mí, a ti, a nuestro país. Esta fue una elección fraudulenta. Pero no podemos jugar el juego de estas personas. Así que vete a casa. Te amamos. Eres muy especial. Has visto lo que pasa. Ves la manera en que los otros son tratados que es malvada y muy mal, pero vete a casa”.

2. Babbitt era propietaria de una empresa de servicios para piscinas en San Diego; Los partidarios de Trump dentro del Capitolio se refieren a la mujer como una “patriota”

Según su página de Facebook, Ashli Babbitt era la “propietaria / operadora de Fowlers Pool Service and Supply Inc.” Vivía en San Diego, era de San Diego y estaba casada. Las fotos la muestran con su esposo.

En el video, los partidarios de Trump comenzaron a hablar de la Guerra Civil mientras la mujer yacía baleada en el suelo.

“Bienvenido al comienzo de una Guerra Civil”, dice un hombre en el video. Dice que el Servicio Secreto le disparó y que ella no tenía un arma, pero eso no está claro y no está verificado. Otro hombre dijo: “La policía del Capitolio ha matado a una mujer patriota”. Un hombre con un megáfono instó a la gente a no destruir el edificio. “Esta no es nuestra casa. Por eso estamos aquí”, replicó otro hombre.

“Dijo que nos fueramos a casa; esta es nuestra casa”, dijo un hombre. Otro hombre dijo: “Donald Trump les dijo a todos que nos fueramos a casa. Vamonos a casa.”

No está claro quién la lastimó.

Un video de MSNBC mostró a la mujer siendo sacada en una camilla.

GRAPHIC: MSNBC shows video of a person being wheeled out of the Capitol on a stretcher, covered in blood and in very bad shape. pic.twitter.com/W6jKaXDudK — Curtis Houck (@CurtisHouck) January 6, 2021

El tiroteo ocurrió fuera de la Cámara de Representantes. Las fotos del interior de la cámara mostraron a la Policía del Capitolio con sus armas.

3. Un testigo dijo que la mujer “se precipitó por las ventanas”

Un hombre de Nueva Jersey habló con un periodista y dijo que fue testigo de lo ocurrido. Tenía una mano ensangrentada. “Habíamos irrumpido en las cámaras del interior, y había una joven que se precipitó por las ventanas. Varios policías y el Servicio Secreto gritaron que retrocedieran, se bajen y se quiten del camino”.

Continuó: “Ella no prestó atención al llamado. Mientras nos apresurábamos para agarrar a la gente y hacerlos retroceder, le dispararon en el cuello. Ella se cayó sobre mí. Empezó a decir que estaba bien, estaba bien. Luego empezó a moverse de forma extraña y le salía sangre del cuello, la boca y la nariz. Ya no sé si está viva o muerta”.

El hombre dijo que “la policía antidisturbios entró y empezó a sacarnos con sus palos”. Cuando se le preguntó cómo llegaron al Capitolio, dijo: “Atravesamos el andamio, atravesamos explosiones y gases lacrimógenos, y nos abrimos paso a través de todas las cámaras. Solo tratabamos de entrar en el Congreso y hablar con quienquiera que podamos y decirles que necesitamos algún tipo de investigación sobre esto, y alguien podría estar muerto. Este no es el tipo de gobierno que podemos tener”.

Dijo que no estaba herido. “Podría haber sido yo. Ella entró primero”. Dijo: “Esto ya no se puede soportar … no representan a nadie. Y ahora van a matar gente”. Cuando se le preguntó a quién se refería, dijo: “Policía, congresistas y mujeres. No les importa. Creen que somos una broma. Los cheques de $2,000 eran una broma para ellos”. Dijo que la gente estaba filmando a los manifestantes antes y se reían de ellos. Una vez que estuvieron dentro, “salieron las armas”. Añadió: “Ahora estamos en un punto en el que no se puede permitir que permanezca”.

4. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes escuchó disparos

Babbitt llenó sus redes sociales con referencias a Trump y QAnon.

“¡Estaré en DC el día 6! Dios bendiga a Estados Unidos y WWG1WGA”, escribió en Twitter, haciendo una referencia a QAnon. Ella escribió que el gobernador de California había instituido un “gobierno comunista”. Babbitt respondió a un tuit que criticaba el apoyo del cheque de estímulo de $600 de Nancy Pelosi, escribiendo: “Es un golpe en el estómago para todos nosotros … ¿crees que las personas se están despertando todavía? … es poder y dinero….¡debemos unirnos!”

Ella retuiteó al abogado de Georgia Lin Wood. En diciembre, escribió: “¡COVID ES UNA M****** BROMA!” En septiembre, escribió: “¡Una victoria aplastante para Trump 2020! ¡Que suene la libertad!”

Otra mujer escribió en Twitter: “Pregunta seria: ¿Ha iniciado el gobierno una guerra contra su propio pueblo?” Babbitt respondió el 20 de diciembre: “No somos su gente … son propiedad, comprados, pagados, esclavizados … no puedes vender tu alma al diablo sin un precio. Ellos eligieron, nosotros también. ¡De la oscuridad a la claridad! ¡Que viva la libertad y que Dios bendiga a América! ¡Dios sabe, Dios ve y está entrando! Nada puede detener lo que está sucediendo”.

Una turba trató de ingresar a la cámara mientras miembros del Congreso, personal y prensa estaban dentro.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano, le dijo a Fox News que escuchó una ronda de disparos:

.@GOPLeader confirms he heard of a call of "shots fired" from the Capitol Police. pic.twitter.com/uNaEsGt2i0 — Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021

Las transmisiones en vivo también mostraron a los partidarios de Trump en el piso de la cámara del Senado:

“Si lo rompes, lo compras”, dijo un hombre en un video de transmisión en vivo. “Oye, ¿dónde está el piso del Senado? Dijeron que llegaramos al piso del Senado”.

Un hombre en el video declaró aquellos dentro del Senado como “patriotas” y declaró que la elección fue un fraude. “Están tratando de sacar a la gente”.

Estaban agrupados en un pasillo, ondeando banderas y gritando “de quién es esta casa, nuestra casa”.

La escena surgió cuando emanaron informes dramáticos del edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Se cerró con llave, el vicepresidente Mike Pence fue llevado a un lugar seguro, los congresistas se apresuraron a salir de la sala, se detuvo el debate sobre la certificación de la elección y hubo informes de vidrios rotos, disparos y personas corriendo por el piso del Senado. Los agentes de policía del Capitolio resultaron heridos.

5. Un hombre se subió al estrado de las cámaras del Senado de los Estados Unidos para gritar que Trump ganó las elecciones

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

En una escena dramática, un hombre se subió al estrado de las cámara del Senado para declarar que Trump ganó las elecciones presidenciales de 2020.

“Están en la cámara. Uno está en el estrado gritando ‘¡Trump ganó esas elecciones!’ Esto es una locura”, escribió Igor Bobic, un reportero del Huffington Post sobre los partidarios de Trump.

“Varias personas se subieron a un andamio afuera del Senado, lo llevaron al segundo piso, que parecía el área donde se encuentra la oficina de McConnell, y comenzaron a golpear las ventanas”, escribió Bobic.

Several people got on to a scaffolding outside Senate, took it to second floor, which looked like the area where McConnell’s office is located, and started banging on windows pic.twitter.com/IIZ21nkzFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Elijah Schaffer, reportero de Blaze TV, compartió un video y escribió: “Los partidarios de Trump han violado el edificio del Capitolio, derribando 4 capas de vallas de seguridad y están tratando de ocupar el edificio, luchando contra la policía federal que está invadida. Esta es la cosa más loca que he visto en mi vida. Miles, la policía no puede detenerlos”.

Hay informes de que los partidarios de Trump le “dispararon a la cámara” en el edificio del Capitolio de Estados Unidos. “Armas en la recámara”, escribió el periodista Matt Fuller. Las autoridades no han confirmado estas versiones.

“Están disparando a la cámara”, escribió.

Hubo informes de lesiones a varios agentes de policía del Capitolio.

Now multiple officers injured. pic.twitter.com/yRDc9AEHNg — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

Poco antes, Trump celebró un mitin en el que criticó a los funcionarios electorales, instó al vicepresidente Mike Pence a rechazar los resultados de las elecciones y declaró que Estados Unidos ya no tiene elecciones “libres y justas”. Llamó a algunos republicanos débiles e insistió en que ganó las elecciones presidenciales, a pesar de que incluso los funcionarios republicanos en varios estados, incluida Georgia, dijeron que las auditorías e investigaciones demostraron que no lo hizo.

Vea el video de los partidarios de Trump cuando inicialmente comenzaron a asaltar el edificio del Capitolio aquí:

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Aquí hay un video adicional:

This is WILD pic.twitter.com/dC8whGzIgw — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

Julie Tsirkin, reportera de NBC News, escribió que las autoridades estaban evacuando la Biblioteca del Congreso. Ella compartió una advertencia que decía, “mantén la calma y dirígete de manera segura a la salida” y “cierra las puertas detrás de ti pero no bloquees”.

Dijo que el edificio de oficinas de Cannon también estaba siendo evacuado. Luego, todo el edificio del Capitolio quedó cerrado.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com