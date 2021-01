[VIDEO] ¿Qué dijo Trump sobre los disturbios en Washington D.C.?

En un video que ahora ha sido eliminado, Trump envió un mensaje en su página de Instagram en respuesta a los disturbios que se produjeron el miércoles por la tarde en Washington D.C., un día en que se suponía se conocieran los resultados de los votos electorales y certificaran la victoria de Joe Biden.

La violencia entre partidarios de Trump y las fuerzas del orden estalló poco después de la 1 p.m. cuando según Associated Press, los manifestantes derribaron barricadas de metal al pie de los escalones del Capitolio y se enfrentaron a oficiales con equipo antidisturbios.

Los alborotadores también rompieron ventanas para abrir una brecha en el edificio y asaltar la cámara del Senado.

La entrada de la muchedumbre al Congreso causo el cierre del edificio y la evacuación de empleados y miembros que en ese momento se encontraban debatiendo los resultados de los votos electorales. Los congresistas fueron escoltados por seguridad a una área segura del edificio.

View this post on Instagram

“Fue un momento turbio y el momento más aterrador de mi vida”, dijo la representante de Pensilvania, Susan Wild, una de las ultimas personas en salir de la cámara, en una entrevista telefónica minutos después del ataque. Wild también dijo que podía escuchar disparos en el exterior.

Según CNN, una mujer fue declarada muerta tras recibir un disparo dentro del Capitolio y varios agentes resultaron heridos.



Un partidario de Trump invadió la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y tomó asiento. El New York Times reportó que también voltearon las mesas y tumbaron fotos de las paredes dejando una nota sobre el escritorio de la representante que decía “no daremos marcha atrás”.

View this post on Instagram

Durante la evacuación miembros del Congreso usaron máscaras antigás debido a que se habían disparado gases lacrimógenos en la Rotonda, informó el Washington Post. El representante demócrata, David Trone, de Maryland tuiteó “Estoy a salvo. Hemos sido evacuados. Permítanme ser claro: no nos detendrá esta intimidación ilegal”.

I am safe. We have been evacuated.

Let me be clear: we will not be stopped by this lawless intimidation. pic.twitter.com/WWDJst4V1B

— Rep. David Trone (@RepDavidTrone) January 6, 2021