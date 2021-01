Evacuan Biblioteca del Congreso por paquetes ‘sospechosos’. ¿Qué está pasando en Washington D.C.?

La Biblioteca del Congreso y el Edificio de Oficinas Cannon fueron evacuados el 6 de enero mientras el Congreso debatía si certificar los resultados del colegio electoral y partidarios de Donald Trump peleaban con las fuerzas del orden fuera del Capitolio. Un periodista informó que se instó a las personas en el edificio Cannon a llevar “capuchas de escape” y “kits de viaje” para salir del edificio.

La representante Elaine Luria escribió: “Tuve que evacuar mi oficina debido a una bomba casera que se reportó en las afueras. Partidarios del presidente están tratando de entrar por la fuerza en el Capitolio y puedo escuchar lo que suenan como múltiples disparos”.

Chad Pergram, de Fox News, tuiteó: “De nuestro colega Jake Gibson: Se han encontrado varios paquetes sospechosos cerca del recinto del Capitolio, según varios oficiales encargados de hacer cumplir la ley. Dice que uno parecía una bomba de tubo. No está claro si algunos de estos dispositivos son falsos”.

También surgió un video que mostraba a los partidarios del presidente Donald Trump tratando de irrumpir en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos mientras se desarrollaba un debate interno sobre los resultados de las elecciones de Arizona.

USCP are evacuating the Library of Congress. pic.twitter.com/1c98gk7qg6

Julie Tsirkin, reportera de NBC News, escribió que las autoridades estaban evacuando la Biblioteca del Congreso. Tsirkin compartió una alerta que decía, “mantén la calma y alcanza de manera segura las salidas” y “cierra las puertas detrás de ti pero no bloquees”.

Dijo que el edificio de oficinas de Cannon también estaba siendo evacuado.

Scott MacFarlane, un reportero de NBC, escribió: “La policía del Capitolio de los EE.UU. advirtió al personal de Cannon House Office Bldg: ‘Si estás en el edificio Cannon, llévate los visitantes, capuchas de escape y Go Kits y repórtate al túnel del sur que conecta con el edificio Longworth’”

Esto es lo que necesitas saber:

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021