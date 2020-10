Luisina en estado de alarma por huracán Zeta

Tras su paso por la península de Yucatán en Mexico, en donde el hucarán Zeta de categoría 1 se habia degradado, los meteorólogos anunciaron que volvió a tomar fuerza luego de atravesar el Golfo de México durante la madrugada de este miércoles y llegará a las costas de Luisina en Nueva Orleans, Estados Unidos convertido en huracán de categoría 2.

La tormenta tropical Zeta se convirtió en huracán de categoría 1 con vientos de 150 km/h, de acuerdo a información del Centro Nacional de Huracanes (NHC) con sede en Miami.

10 AM CDT Wednesday, October 28 Key Messages for Hurricane #Zeta. Strong, damaging wind gusts will spread across much of the southeastern U.S. overnight and on Thursday, potentially causing tree damage and power outages. https://t.co/jS8s0RV956 pic.twitter.com/q6Bwge9rnT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2020

Luisina en estado de alarma

Se emitó una advertencia de huracán para las zonas de Morgan City, Luisiana hasta la frontera entre Misisipi y Alabama. De igual manera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aprobó la declaración del estado de emergencia para el estado de Luisiana el martes en la noche permitiendo que se liberen recursos federales, anunció la Casa Blanca. Mientras que las autoridades competetentes enviaron un mensaje a sus ciudadanos de permanecer en sus casas y resguardarse de cualquier peligro.

🚨⚠️Finish your preparations this morning and be sheltered indoors by 2pm. Hurricane #Zeta is now expected to be a Category 2 hurricane at landfall, which means stronger, damaging winds in the #NOLA area. https://t.co/2iY1VZzedn ⚠️🚨 pic.twitter.com/JB6JV1wDf2 — Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) October 28, 2020

Por su parte, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell advirtió a la población este miércoles por medio Twitter, sobre el impacto que tendra Zeta en la ciudad. “Ya está bastante claro que Zeta golpeará directamente en Nueva Orleans. Termine de prepararse esta mañana. Asegúrese de tener agua, alimentos y medicamentos para todos en su hogar”, dijo.

Habrá marejadas ciclónicas

Aparte de los fuertes vientos y lluvias, el NHC también advitió sobre los peligros de las marejadas ciclónicas y el aumento del nivel del mar.

Hurricane #Zeta is quickly approaching the coast of southeastern Louisiana. Continue to monitor Zeta's forecasts at https://t.co/tW4KeGdBFb and your local forecast at https://t.co/URHWwowvzR. An intermediate advisory on #Zeta will be issued at 1 PM CDT. pic.twitter.com/BnJotmVCF2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2020

“Se espera una marejada ciclónica amenazante a la vida a lo largo de partes de la costa norte del Golfo comenzando tarde en el día de hoy, con la inundación más alta corriendo en algún lugar entre Port Fputchon, Luisina y la Isla Dauphin, Alabama. Los residentes del área bajo aviso de marejada ciclónica deben seguir los consejos dados por los funcionarios locales”.

De igual manera el NHC advirtió que Zeta estará presente con lluvias hasta el día jueves. “Hasta el jueves, se esperan fuertes lluvias desde sectores del centro de la costa del Golfo Estadounidense hacia El Valle de Medio-Mississipi, Valle de Ohop, sur del centro de Appalachians y provocará inundaciones repentinas, urbanas, de riachuelos e inundaciones menores de ríos”.

Zeta se formó en el mar Caribe

El huracán Zeta, se formó sobre el mar Caribe y tocó tierra el lunes de esta semana por la noche cerca de la Ciudad de Chemuyil, en Quintano Roo y su paso no dejó víctimas, según declaró el gobernador Carlos Joaquín González.

Esta es la quinta tormenta que impacte en la costa de Luisiana este año, luego de que el huracán Laura y Delta, impactaran y azotaran en este mismo año las costas de este estado.

Este año se ha tenido una intensa temporada de huracanes, la cual todavía no ha terminado.

HURACAN ZETA en vivo – en directoSeguimos el avanze del Huracán ZETA en vivo #vthtech #ZETA#huracanZETA 2020-10-27T17:52:52Z

