Sin Bartomeu, ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia del Barça?

Luego de que se conociera en la tarde del martes la renuncia de Josep María Bartomeu como presidente del FC Barcelona, y la de toda su junta directiva que la conformaban, dando paso a que el club quede en manos por el momento de una Comisión Gestora conformada por Carles Tusquets como Presidente. De esta manera, esta junta provisional, tendrá la tarea de convocar a elecciones en un mínino de 40 días y máximo de 90 días. A falta de la comunicaicon oficial, se prevé que las elecciones serán entre el 20 y 21 de marzo de 2021.

“La función principal de la Comisión Gestora es la convocatoria de elecciones para constituir una nueva Junta Directiva, lo que debe hacer en el plazo de tres meses desde que sus miembros hayan tomado posesión de sus cargos.” Afirma el comunicado del FC Barcelona

Por ello, la carrera electoral en ‘Can Barça’ ya ha comenzado varios meses atrás, donde diversas personas han expresado su intención de postularse como futuro presidente de uno de los clubes más importantes de Europa. Estas candidaturas aún no se han presentado de manera oficial, pero se ha podido conocer algunos de los futuros nombres.

El presidente Josep Maria Bartomeu anuncia la dimisión de la Junta Directiva del FC Barcelona pic.twitter.com/Skyj68x9J5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2020

¿Quiénes son los posibles candidatos?

Víctor Font

Més de 19.000 socis i sòcies han assenyalat el camí. Ara, el Barça necessita un rescat. Aquesta nit us dic amb més il•lusió que mai que tenim les idees, l’equip i l’empenta per reconstruir el Club. Sí al Futur! Visca el Barça!🔵🔴 — Víctor Font (@victor_font) October 27, 2020

Font es un empresario de 47 años quien fue la primera en pronunciarse con respecto a la situación del club, y parte como uno de los candidatos favoritos para reemplazar a Bartomeu. Durante cinco largos años ha intentado ingresar en el circulo del FC Barcelona y lo ha logrado de manera bastante mediática. Una de sus grandes promesas electorales es contar con el ex jugador Xavi Hernández, gran referente del club, para liderar el proyecto deportivo del club, ya sea desde el banquillo o dirección. El CEO de Delta Partners Group, parte a priori como favorito en estas elecciones, con permiso del ex presidente Joan Laporta.

Agustí Benedito

Benedito, empresario de 56 años y quien se presentó a las elecciones de 2010 y 2015, volverá a intentar quedarse con la presidente del club catalán. Este ha dejado conocer su deseo por convertirse en presidente del Barcelona, y no se descarta su participación como futuro candidato. Él y su equipo se estarían preparando para afrontar estos meses de campaña y lograr llevarse la victoria.

Toni Freixá

Uno de los nombres más sonados dentro de la política del Barça es el Freixá, quien es 2015 fracasó en las elecciones a pesar de realizar una gran campaña. Ahora quiere volver a intentarlo con un proyecto que presentó hace unos días en el Camp Nou que se basa en la solvencia económica del club. Además, este futuro candidato fue portavoz de la junta durante cinco años junto a Sandro Rosell desde 2010 y con Josep Maria Bartomeu desde el 2014.

El meu respecte per la junta directiva que van escollir els socis al 2015, a les eleccions a les que vaig tenir l’honor de participar. Ara toca mirar endavant per seguir treballant, tots junts, pel millor club del mon. El Barça som tots, no ho oblidem mai 🔵🔴 — Toni Freixa (@tonifreixa) October 27, 2020

Joan Laporta

El ex presidente del Barça quién aún no ha confirmado si se presentará como candidato del Barcelona, es un viejo conocido del club, ya que fue presidente entre 2003 y 2010. Sin embargo, no es un secreto de que en algún momento dará a conocer la noticia. Se puede decir que Laporta, lleva un poco de ventaja sobre los demás candidatos, ya que lideró la etapa más brillante del FC Barcelona. La afición azulgrana lo ve como un abanderado del llamado ‘cruyffismo’, que podría encaminar al club nuevamente hacia la gloria.

Ja era hora! Per fi s’obren els camins per refer el Barça! Visca el Barça! 💙❤️ — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) October 27, 2020

Jordi Farré

Farré fue la persona que impulsó la moción de censura en contra de Josep María Bartomeu, la cual finalmente le dio buenos resultados y acabó con la renuncia de este. Jordi Farré fue precandidato en 2015, pero en ese entonces no logró sumar las firmas necesarias, ahora, se encuentra confiado de lograrlo, gracias a sus cinco años de trabajo y su exitosa acción contra Bartomeu. Farré propone la creación de un Consejo Asesor y Consultivo al presidente con todos los miembros a la candidatura.

COMUNICAT OFICIAL / COMUNICADO OFICIAL Hem tornat el club als socis. Ara comença el #NouImpulsBarça! pic.twitter.com/ahNQ71cH2l — Jordi Farré 🎗 (@JordifarreFcb) October 27, 2020

Lluís Fernández Alá

El empresario de 53 años de Sant Cugat, es el nombre menos conocido en esta contienda electoral. Fernández dio a conocer su deseo de candidato a la presidencia luego de la horrible derrota por Champions League. El ex político tienen entre sus ideales el regreso de los valores y contar con la Masía de la entidad, por ello, entre sus nombres a entrenar el banquillo del club se encuentra Francisco Javier García Pimienta.

El precandidat santcugatenc a la presidència del FC Barcelona ressalta que s'obre una nova etapa https://t.co/DeIL180ktc #SantCugat — Cugat Mèdia (@cugatmedia) October 28, 2020

Emili Rousaud

El empresario de 54 años, era el vicepresidente de Bartomeu hasta el pasado mes de marzo, quien tampoco a presentado de manera oficial su postulación. A pesar de ello, el ex directivo se muestra como la opción continuista de ex presidente Bartomeu. Rousaud se vio envuelto en una gran polémica, afectado por el ‘Barçagate’, fue demandado por el club y acusó a la directiva de corrupción. Por el momento, está conformando un grupo de peso que pueda darle la victoria.

Com a barcelonista amb gairebé 40 anys de soci, nét, fill i pare de sòcies, sento ràbia per la situació de crisi que viu el Club, però també estic esperançat. Ara hem d'endreçar i posar ordre al club. Recuperar el prestigi institucional i el camí de les grans nits aixecant copes! — Emili Rousaud (@EmiliRousaud) October 27, 2020

Jordi Roche, Joan Rosell y Xavi Vilajoana

Estos dos nombres también aparecen en la lista de posibles candidatos a las elecciones. Ninguno de los dos hombres ha oficializado su participación y es una incógnita si al final se presentarán como posibles presidentes.

Roche es el ex presidente de la Federación Catalana y Rosell es el ex presidente de la CEOE y de Fomento. Por último Xavi Vilajoana es miembro actual de la directiva.

