Zeta: de tormenta tropical a huracán

La tormenta tropical Zeta, que se formó el sábado anterior en aguas del Caribe, con vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora, y que continua su recorrido hasta la península de Yucatán en México, se espera toque tierra en la tarde del día de hoy, como el undécimo huracán de la temporada, y catalogado en estos momentos de categoría uno.

Según el boletín especial emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) a las 3:10 p.m. ET de este lunes, el ciclón se encontraba a 105 millas al sureste de Cozumel, México, y se espera que para mañana martes su desplazamiento se de en el sur del Golfo de México, afectando así las costas de la Florida, y a espera que por el día miércoles llegue a los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama, y el extremo noroeste de Florida, en los Estados Unidos

Hacia las 14:00 (19:00 GMT): el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., con sede en Miami, informó a través de un comunicado en Twitter que Zeta ya era un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

210 PM CDT Update: Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that #Zeta is now a hurricane with maximum sustained winds of around 80 mph. More information at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/wAESCd9FP5 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 26, 2020

En consecuencia, para evitar cualquier tragedia, la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaria de la Marina y organismos locales de México, han informado que se evacuarán a los habitantes que estén sobre las costas y localidades de Punta Allen, en Tulum; Isla María Elena y Punta Herrero, en Felipe Carrillo Puerto; y Banco Chichorro, en Othón P. Blanco. Se espera que el sistema toque tierra en la Isla de Cozumel alrededor de las 19:00 horas, después avanzará hacia el continente e impactará cerca del sur de Playa del Carmen.

Además, también se han suspendido las actividades laborales a partir de las 14:00 horas de este lunes 26 de octubre, en los municipios de Tulum, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel, pidiendo a los habitantes de todos estos lugares evitar cualquier accidente resguardándose en sus hogares desde las seis de la tarde.

De otro lado, a través de las redes sociales el gobernador de Quintana Roo, ha pedido a la población mantener la calma, y no salir a hacer compras desmesuradas, ni a abarrotar el refrigerador, pero sí, sugirió estar preparados ante cualquier evento.

“Podríamos perder energía eléctrica durante el paso de Zeta y horas posteriores. Agua potable para un día y alimentos enlatados”, recomendó en la red social Twitter, El gobernador de Quintana Roo.

Así mismo el gobernador Carlos Joaquín instó a todas las personas en riesgo, a estar pendientes de toda la información suministrada por fuentes oficiales, para hacer seguimiento del avance de Zeta, enfatizando en tener el control y calma dentro de todas las modificaciones que ligeramente pudiera tener el huracán.

Por su parte, el NHC emitió a las 4:00 P.M. el siguiente comunicado:

“A las 400 PM CDT (2100 UTC), el centro del huracán Zeta estaba ubicado cerca de la latitud 19.5 norte, longitud 86.0 oeste. Zeta se mueve hacia el noroeste a cerca de 10 mph (17 km/h). Se espera un movimiento hacia el noroeste con algún aumento en la velocidad de avance durante el día siguiente, seguido de un giro hacia el norte el martes por la noche. El miércoles se pronostica un movimiento más rápido de norte a norte-noreste. Según la trayectoria pronosticada, el centro de Zeta se moverá sobre el norte de la Península de Yucatán hoy o esta noche, se moverá sobre el sur del Golfo de México el martes y se acercará a la costa norte del Golfo en el área de vigilancia el miércoles.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 80 mph (130 km/h) con ráfagas más fuertes. Es posible un fortalecimiento adicional antes de que Zeta toque tierra en la Península de Yucatán. Es probable que se debilite algo mientras Zeta se desplaza sobre la península de Yucatán a última hora de esta noche y la madrugada del martes. Se pronostica que Zeta se fortalecerá nuevamente cuando se mueva

el sur del Golfo de México más tarde el martes y ganar fuerza de huracán cuando se acerque a la costa norte del Golfo el miércoles.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 25 millas (35 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 115 millas (185 km). La presión central mínima estimada es de 981 mb (28,97 pulgadas)”.

Monday 1 pm update: Tropical Storm Zeta strengthening as it moves toward Gulf of Mexico1 PM Update: Tropical Storm Zeta is trying to get stronger as the pressure is down to 986 mb and new thunderstorms are developing around the center. 2020-10-26T18:21:05Z

LEER MÁS: Realizan exámenes ginecológicos a pasajeras de un avión ¿Por qué?