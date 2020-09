Estremecedora advertencia sobre el huracán Sally: ¿qué pasará en Florida?

En medio de la pandemia del coronavirus, los habitantes del sur de los Estados Unidos viven horas de incertidumbre y tensión. El peligroso huracán Sally tocó tierra en los Estados de Florida y Alabama. Especialistas en clima y servicios meteorológicos anticipan que habrá importantes inundaciones en varias ciudades de esta región.

Este martes se produjeron fuertes ráfagas de vientos que cubrieron las playas de agua y provocaron apagones y vendavales. Las imágenes satelitales del avance del huracán dan cuenta de una lenta marcha hacia la costa. Esta tendencia en el recorrido de las tormentas es lo que lleva a los especialistas a vaticinar históricas inundaciones.

Las autoridades se movieron rápido. En Gulf Shore, ciudad costera de Alabama, fue decretado el toque de queda. No es para menos: se estima que 320 mil casas estuvieron sin luz eléctrica este martes por culpa de la tormenta.

#Sally has made landfall near Gulf Shores Alabama at 445 AM CDT as a category 2 hurricane. Maximum sustained winds were 105 mph with a minimum central pressure of 965 mb. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/zdyilBhdic

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 16, 2020