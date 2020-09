¿Dónde está el huracán Sally? Mapas del radar en vivo y trayectoria proyectada de la tormenta

Sally es ahora un huracán de categoría 2. ¿Dónde está la tormenta ahora y hacia dónde se dirige? Siga leyendo para ver el radar en vivo y los mapas de las tormentas, junto con un mapa de la ruta proyectada.

Transmisiones en vivo, rastreadores y radares para Sally

Este primer radar en vivo es de Windy.com. Este radar es útil para rastrear la ubicación del huracán Sally. Puede presionar el botón + en el lado derecho del mapa para acercarlo. También puede adelantar el mapa en el tiempo para ver hacia dónde se pronostica que se va a dirigir la tormenta.

Tenga en cuenta que, según su navegador, es posible que deba hacer clic en el mapa y arrastrarlo para ver la ubicación de Sally.

Google tiene un rastreador de tormentas. De clic aquí para rastrear el huracán Sally. También está incrustado a continuación. Dependiendo de su navegador, es posible que deba hacer zoom en el mapa de abajo usando el botón + para ver la trayectoria de la tormenta. (Algunos navegadores mostrarán una vista lejana a pesar de la configuración, pero al acercar le permitirá ver el mapa completo). Este mapa se actualiza automáticamente. Como puede ver, los conos proyectados actualmente tienen las rutas de las tormentas potencialmente superpuestas.

Otro rastreador de tormentas en vivo es el proporcionado por NowCoast en NOAA.gov, haga clic aquí.

También puede ver este vídeo de los radares en vivo. Aquí hay uno de NBC News.

Live: Tracking Hurricane Sally As It Approaches Gulf Coast | NBC NewsWatch a live tracker of Hurricane Sally as it approaches Louisiana and the Gulf Coast of the United States. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews NBC News is a leading source of global news and information. Here you will find clips from NBC Nightly News, Meet The Press, and… 2020-09-14T14:22:26Z

La ruta proyectada de Sally

A continuación, puede ver el mapa del Centro Nacional de Huracanes que muestra la trayectoria proyectada de Sally.

A partir de las 4:00 p.m. del 14 de septiembre, Sally estába a 28,8 N y 87,4 W, ubicada a unas 105 millas al este de la desembocadura del río Mississippi y a 145 millas al sureste de Biloxi, Mississippi. La presión central mínima es de 987 MB (29,15 pulgadas) y Sally se mueve hacia el oeste-noroeste (300 grados) a 6 mph.

Existe una advertencia de huracán para:

– Morgan City Luisiana a Navarra Florida

– El lago Pontchartrain y Lago Maurepas incluyendo Metropolitan New Orleans

El Centro Nacional de Huracanes señaló a las 4:00 p.m que:

A las 4:00 PM CDT (2100 UTC), el centro del huracán Sally se encontraba cerca de la latitud 28,8 norte, longitud 87,4 oeste. Sally se mueve hacia el oeste-noroeste a cerca de 6 mph (9 km/h), y se espera que este movimiento continúe toda la noche. Se espera un giro hacia el norte para el martes, con un movimiento lento de norte a noreste desde el martes por la noche hasta el miércoles por la noche. En la trayectoria pronosticada, el centro de Sally se moverá cerca de la costa del sureste de Luisiana esta noche y el martes, y tocará tierra en el área de advertencia de huracán el martes o miércoles por la noche. Los datos de los aviones de reconocimiento indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 100 mph (155 km/h) con ráfagas mucho más fuertes. Se pronostica un fortalecimiento adicional esta noche y en la madrugada del martes. Y se espera que Sally sea un huracán peligroso cuando se mueva hacia la costa a lo largo de la costa centro-norte del Golfo. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 25 millas (35 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera a 125 millas (205 km). La última presión central mínima estimada a partir de los datos de un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea es de 987 mb (29,15 pulgadas).

Se espera que el huracán Sally toque tierra desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles. Las proyecciones de huracanes pueden cambiar rápidamente, así que manténgase atento a los pronósticos y la proyección de ruta para obtener actualizaciones.

“Lea la nota original en Heavy.com escrita por Stephanie Dube Dwilson”