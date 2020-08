Muere una niña de 14 años por el huracán Laura: ¿cómo murió la menor?

El huracán Laura tocó tierra este jueves en el estado de Louisiana, Estados Unidos, y provocó la muerte de una niña de 14 años que se encontraba refugiada de la tormenta en su casa.

La lamentable noticia fue confirmada en las últimas horas por John Bel Edwards, gobernador de Louisiana. “Justo antes de hablar contigo, recibí un informe de nuestra primera muerte. Una niña de 14 años en el área de Leesville, un árbol cayó sobre su casa ”, precisó Edwards en diálogo con la cadena MSNBC, de acuerdo a lo que consigna el portal Washington Examiner.

Respecto a las posibles consecuencias que continuaría provocando Laura, Edwards opinó: “Sospecho que no será la última, aunque rezo para que no tengamos más, pero sabemos que ahora tenemos al menos una víctima mortal en Louisiana”.

Las autoridades locales aún no han confirmado la identidad de la víctima.

Tras el paso del huracán Laura, el estado de Louisiana se encuentra en alerta máxima por el importante incendio en una planta química de la ciudad.

En consecuencia, la policía local precisó a Fox News que las unidades de servicios de emergencia están en el lugar y que cerraron la Interestatal 10 en ambas direcciones por “medidas de precaución”.

BREAKING: Louisiana Governor confirms major chemical plant leak and fire in wake of #HurricaneLaura; urges shelter in place.

The chemical leak is composed of Chlorine gas which can cause vomiting, dyspnea, chest pain, corneal burns, and much more. pic.twitter.com/cid4V430Lv

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 27, 2020