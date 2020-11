El huracán Iota sube a categoría 5 y el pronóstico es devastador: ¿Cómo impactará en Centroamérica?

De acuerdo a la última información brindada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el huracán Iota ha subido a categoría 5 y los pronósticos no son para nada alentadores en la región de Centroamérica, donde se espera que toque tierra en las próximas horas.

El informe más reciente del NHC advierte que “se espera que el huracán de categoría 5 #Iota produzca vientos extremos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales a lo largo de partes de la costa del noreste de Nicaragua, junto con inundaciones repentinas potencialmente mortales en Centroamérica”.

4 PM EST Mon, Nov 16 #Iota Key Messages: Category 5 Hurricane #Iota is expected to produce extreme winds & life-threatening storm surge along portions of the coast of northeastern Nicaragua, along with life-threatening flash flooding in Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/3grGFofvTr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020

Ante este complejo panorama, Francisco Muss, un general retirado del ejército guatemalteco que coordina los esfuerzos de rescate, habló con The New York Times cuando la tormenta se acercaba a Guatemala y alertó: “Si Iota golpea con la fuerza que pronostican, será un caos”.

Y continuó: “No creo que hayamos comenzado a comprender el impacto de esta crisis, en términos del desastre humanitario”.

Otro informe del NHC, consignado por la CNN, detalla que “el huracán Iota tiene vientos máximos sostenidos de 160 mph y se pronostica que traerá una marejada ciclónica potencialmente mortal de hasta 15 a 20 pies junto con precipitaciones de 10 a 20 pulgadas, con totales máximos aislados de 30 pulgadas posibles”.

El #huracán #Iota sigue fortaleciéndose y alcanzó vientos sostenidos de 257 km/h. Es el primer huracán de 2020 en llegar a categoría 5. Es posible que toque tierra en Nicaragua esta noche. https://t.co/AEGSabtp0b pic.twitter.com/cxfCVq5MV6 — CNN en Español (@CNNEE) November 16, 2020

En tanto, la CNN señala que Iota se mueve hacia el oeste a unas 9 mph y unas 100 millas al este-sureste de Puerto Cabezas, Nicaragua.

La misma fuente recuerda que Iota es la primera tormenta categoría 5 que azota a la región centroamericana, que aún se está recuperando del devastador escenario que dejó la reciente tormenta tropical Eta.

Olas de hasta cuatro metros en Nicaragua

El huracán Iota ya comienza a sentirse en algunas regiones de Nicaragua, donde ya se registran olas de hasta cuatro metros en la isla de San Andrés.

Las imágenes compartidas por el medio Nicaragua Actual a través de su cuenta de Twitter muestran la violencia del oleaje en una de las islas pertenecientes a Nicaragua, uno de los países donde Iota puede dejar más afectados.

⚠🌀#Vídeo | Olas de 4 metros en la Isla de San Andrés por el paso del Huracán IOTA⤵ pic.twitter.com/bUOmSvFQtP — NicaraguaActual (@NicaraguaActual) November 16, 2020

Los vecinos hacen lo imposible por resguardarse ante la llegada de Iota, y el diario La Prensa Nicaragua retrató cómo una familia del barrio El Muelle en Bilwi duplica esfuerzos para que su vivienda no sea destrozada por Iota.

#HuracánIota | Familias del barrio El Muelle en Bilwi comenzaron a asegurar los techos de sus viviendas, para que resistan a los vientos de Iota. 🌎 Más detalles en: https://t.co/xdYP0Jgl1g

▶: © LA PRENSA / @JulioEstradaG pic.twitter.com/NwhyN67boR — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) November 16, 2020

Dicha grabación muestra como el dueño de casa amarra el techo de su vivienda a los palotes de la plataforma donde se erige la construcción, con el objetivo de que Iota no lo arranque de raíz.

Centroamérica aún se recupera de Eta

Tan solo unos pocos días transcurrieron del paso de la tormenta tropical Eta por algunos países de Centroamérica, como Nicaragua y Guatemala, donde dejó más de 200 muertos e innumerables destrozos materiales a su paso. Y ahora esos mismos damnificados tendrán que lidiar con la potencia de Iota.

Tal como consigna la CNN en su último reporte sobre Iota, la tormenta Eta tocó tierra el pasado 3 de noviembre con categoría 4.

Esta mañana las brigadas del Ministerio de Educación empezaron a trasladar materiales para la reparación de escuelas dañadas por el Huracán ETA en el sector del Caribe (Prinzapolka, Las Minas) Carazo y Chinandega. pic.twitter.com/CqVZiFZkKV — Canal Parlamentario Nicaragua (@cparlamentonic) November 10, 2020

Eta provocó deslizamientos de tierra e inundaciones que desplazaron a miles, y dejaron decenas de personas muertas o desaparecidas, informa la CNN.

Según dijo la Cruz Roja a principios de esta semana, más de 3,6 millones de personas en América Central se han visto afectadas por la tormenta Eta en diversos grados, dentro de lo que ya es una temporada récord en cuanto a tormentas con nombre debido a las treinta ya registradas en la región.

“Estamos acelerando la tormenta para llevar suministros a esta gente, porque ahora no pueden irse, no tienen adónde ir”, expresó en diálogo con The New York Times Sofía Letona, directora de Antigua al Rescate, un grupo de ayuda local que ha distribuido alimentos y medicina a cientos de personas desplazadas por Eta.

Hurricane Iota is the first hurricane to be classified as Category 5 — the top rating — this season. It was expected to make landfall by Monday night, bringing “catastrophic winds, life-threatening storm surge, and torrential rainfall” to Central America. https://t.co/m5G8uv2GhN — The New York Times (@nytimes) November 16, 2020

Y lamentó: “Salieron de sus casas en medio de la noche, abandonaron todo, se empaparon, cargaron a sus hijos. Y ahora viene otro”.

