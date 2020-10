Muere Hugo Arana a los 77 años: ¿cómo murió el prestigioso actor argentino?

View this post on Instagram

Tuve el privilegio de actuar con este gran señor actor en reiteradas oportunidades, en cine y en televisión. Muchxs de nosotrxs supimos lo que es trabajar con un colega de tamaña experiencia y solidez. Pero en él se sumaba el valor humano que lo definía como persona de bien que era. Te vamos a extrañar Hugo querido. Gracias . . #hugoarana #actoresargentinos #actores #cinenacional #cine