Exitoso ejecutivo saltó al vacío desde rascacielos de lujo en Manhattan

Charles-Henry Kurzen, un experto en finanzas de origen francés saltó desde el piso 32 de un lujoso rascacielos de Manhattan mientras se encontraba haciendo un recorrido por un departamento junto a un agente de bienes raíces.

De acuerdo información publicada por el New York Post, Charles Henry Kurzen, de 43 años, residía en Brooklyn y aparentemente buscaba un departamento en Manhattan. Mientras recorría las instalaciones le preguntó al agente de bienes raíces dónde se encontraba el balcón e inmediatamente se dirigió al lugar y saltó al vacío.

El edificio se encuentra en el barrio Turtle Bay, en el número 100 de United Nations Plaza, y el fatal acontecimiento habría ocurrido alrededor de las 1:15 pm del día jueves 26 de mayo.

Un vocero de la policía indicó en declaraciones publicadas por el New York Post, que tras lanzarse al vacío el hombre cayó en el patio de un tercer piso del edificio, y fue declarado muerto en el lugar.

Kurzen era un financiero bancario graduado de la escuela de negocios Ecole Superieure de Commerce de Paris (ESCP), era socio en Saltbox Partners LLC y tenía años de experiencia en la industria financiera de Francia y de Nueva York. En la página oficial de Saltbox Partners LLC se detalla la inmensa trayectoria que tenía el profesional.

“Charles-Henry ha estado en Saltbox desde l comienzo. Tiene más de 14 años de experiencia en el sector bancario y ha trabajado con Nina desde que se mudó a Nueva York para comenzar su carrera financiera en Credit Agricole Corporate y en Investment Bank, donde estuvo involucrado desde su origen, estructuración y ejecución. Previamente Charles-Henry se desempeñó como analista en Lazard Freres & Co en Paris”, señala el perfil.

Se desconocen los motivos que llevaron al profesional a cometer suicidio, así como si era casado y tenía hijos.

En tanto, respecto al departamento que se encontraba visitando Kurzen junto a un agente de la empresa de bienes raíces Corcorаn, se indica que el inmueble de lujo se encontraba a la venta a un valor de US$2,9 millones. La propiedad posee 2 dormitorios, 2,5 baños, pisos de mármol y un área separada de comedor. Además de jacuzzi y acceso a un segundo balcón privado.

Hace solo meses, el 30 de enero pasado, la ex Miss USA Cheslie Kryst también se lanzó de un rascacielos en Nueva York. La modelo, abogada y figura de televisión, de solo 30 años, saltó de la terraza del piso 29 del edificio de lujo donde residía en el 350 West de la calle 42.

Antes de morir Kryst envió un mensaje de texto a su madre April Simpkins, el cual fue compartido en el programa Red Table Talk de Jada Pinkett. “Lo siento, ya cuando leas esto no estaré viva. Sé que te va a doler a ti más que a nadie. Te amo mamá y tú eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años. Me gustaría poder quedarme contigo, pero ya no puedo aguantar el peso aplastante de la tristeza persistente, la falta de esperanza y la soledad. Nunca te conté sobre estos sentimientos porque no quería preocuparte y porque esperaba que eventualmente cambiaran, pero ahora sé que nunca pasará. Estos sentimientos me seguirán en cada logro, cada éxito, cada reunión familiar, cada cena con amigos. Yo lloro casi todos los días, como si estuviera de luto. He deseado la muerte durante años. Yo sé que tú quisieras saberlo y ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie”, señaló Kryst en el mensaje.